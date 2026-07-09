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Mưa lớn bất ngờ trút xuống Hà Nội vào giờ tan tầm: Tình hình di chuyển các tuyến đường lúc này!

| | Xã hội

Khoảng 16h chiều 9/7, nhiều khu vực tại Hà Nội bất ngờ hứng cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến bầu trời tối sầm, tầm nhìn giảm mạnh, người dân di chuyển khó khăn trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mưa dông còn có khả năng mở rộng vào khu vực trung tâm thành phố.

Clip: Như Hoàn

Khoảng 16h chiều 9/7, nhiều khu vực tại Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh sau thời gian nắng nóng

Bầu trời nhanh chóng chuyển tối sầm tại khu vực hồ Hoàng Cầu

Mưa trắng xóa khiến tầm nhìn giảm mạnh

Người qua đường vất vả đi bộ dưới cơn mưa lớn

Mưa khiến những người điều khiển xe máy di chuyển khó khăn

Các phương tiện di chuyển dưới cơn mưa xối xả

Mưa trút xuống trắng xóa kèm gió giật khiến nhiều người đi xe máy vội tấp vào chân cầu để trú mưa

Tại nhiều tuyến phố, lượng phương tiện di chuyển chậm do mưa lớn xuất hiện đúng vào thời điểm lưu lượng giao thông bắt đầu tăng

Trên nhiều tuyến phố, các phương tiện phải bật đèn chiếu sáng giữa ban ngày do tầm nhìn bị hạn chế, dòng xe di chuyển chậm để đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lớn và mặt đường trơn trượt.

Theo bản tin phát lúc 14h15 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy nhiều ổ mây đối lưu tiếp tục phát triển ở phía tây và phía bắc Hà Nội như Ba Vì, Bất Bạt, Cổ Đô, Suối Hai, Quảng Oai, Yên Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Vật Lại, Đa Phúc... Các vùng mây có xu hướng di chuyển từ tây sang đông và tiếp tục mở rộng

Cơ quan khí tượng nhận định trong khoảng 3 giờ tiếp theo, khu vực phía tây và phía bắc Hà Nội có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mưa có khả năng lan tới các phường Tây Tựu, Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội và một số khu vực thuộc trung tâm thành phố

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được duy trì ở cấp 1

Không chỉ Hà Nội, từ chiều tối 9/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30–80 mm, cục bộ có nơi trên 170 mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Trong cùng thời gian, các khu vực còn lại của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 15–35 mm, có nơi trên 70 mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Chiều tối và tối 9/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao

Theo dự báo, từ đêm 10/7, mưa lớn tại khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ có xu hướng giảm dần

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

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