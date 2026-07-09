Mưa lớn bất ngờ trút xuống Hà Nội vào giờ tan tầm: Tình hình di chuyển các tuyến đường lúc này!

Theo bản tin phát lúc 14h15 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy nhiều ổ mây đối lưu tiếp tục phát triển ở phía tây và phía bắc Hà Nội như Ba Vì, Bất Bạt, Cổ Đô, Suối Hai, Quảng Oai, Yên Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Vật Lại, Đa Phúc... Các vùng mây có xu hướng di chuyển từ tây sang đông và tiếp tục mở rộng