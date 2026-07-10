Vụ 146 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Động cơ của giáo viên Nguyễn Hà Duy

Chiều 9/7, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Tuyên Quang cho biết, qua rà soát và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin từ họp báo cho biết, về hướng xử lý, Sở GD&ĐT cho biết đã phối hợp với nhà trường tổ chức gặp gỡ phụ huynh và học sinh lớp 12 để lắng nghe ý kiến, ghi nhận nguyện vọng của thí sinh. Sở cũng tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các em.

Lãnh đạo Sở GD & ĐT Tuyên Quang đề xuất Bộ GD&ĐT nghiên cứu sửa đổi quy chế, cho phép lắp đặt camera trong phòng thi để tăng cường giám sát. (Ảnh: VTC News)

Cụ thể, Sở GD&ĐT Tuyên Quang tham mưu UBND tỉnh trình Bộ GD&ĐT để xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo ông Cảnh, 332 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 thí sinh tự do đều đồng ý thi lại môn Toán tốt nghiệp.

Báo VTC News thông tin thêm, tại họp báo, Sở GD&ĐT Tuyên Quang kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu sửa đổi quy chế, cho phép lắp đặt camera trong phòng thi để tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực trong các kỳ thi tiếp theo, đảm bảo công bằng cho kỳ thi.

Theo cơ quan chức năng, động cơ của bị can Nguyễn Hà Duy là do thành tích. (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng đưa tin từ họp báo, báo Dân trí cho hay, theo Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can liên quan tới vụ việc này, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

Kết quả điều tra sơ bộ, trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Tuyên Quang), Trưởng điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo giám thị cho thí sinh chép bài. Bị can Nguyễn Hà Duy (giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi) đã trực tiếp vào phòng thi nhắc bài cho các thí sinh làm bài môn Toán.

Động cơ, mục đích về hành vi vi phạm của bị can Duy, qua điều tra ban đầu là do thành tích.

Báo Tiền Phong thông tin thêm, Đại tá Trần Anh Tuấn đánh giá, sự việc tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm nghiêm trọng, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ. Các nội dung cần bảo mật chưa thể công bố tại buổi họp báo hôm nay do vụ án đang điều tra, nhiều nội dung tiếp tục được làm rõ.