Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Tỉnh đề xuất thi lại, lắp camera, mua 295 máy dò kim loại để chống gian lận

Theo thông báo của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang, họp báo bắt đầu từ 15h30. Tại họp báo, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang, cũng như kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ trì buổi họp báo là ông Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi.

Tỉnh sẽ đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh không liên quan

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là vụ việc ảnh hưởng uy tín địa phương. Quan điểm của tỉnh Tuyên Quang là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm phải làm rõ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Tuấn cho hay, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của thí sinh, nhất là học sinh không liên quan đến vụ việc này. Tỉnh đã phối hợp với Bộ GD&ĐT, các cơ quan liên quan xử lý đúng quy định, có kết quả đến đâu sẽ thông tin chính thức đến dư luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm, qua điều tra, xác minh phát hiện có dấu hiệu vi phạm, UBND tỉnh sẽ thực hiện các bước theo quy định, có thể đình chỉ, xem xét kỷ luật, hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng.

Về việc bảo vệ quyền lợi cho các thí sinh, tỉnh sẽ chủ động phối hợp với Bộ GD&ĐT để đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh, nhất là học sinh không liên quan. Việc xử lý bài thi, kết quả thi tuân thủ theo quy định của bộ GD&ĐT và kết quả điều tra. Việc tổ chức thi lại, áp dụng các phương án chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT.

Đến 16h30, buổi họp báo kết thúc.

Đề xuất thi lại môn Toán, lắp camera giám sát

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Minh Cảnh - Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. Có 62 điểm thi với 929 phòng phục vụ thi. Kỳ thi có tổng số người làm nhiệm vụ 3612 người.

Môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 1 điểm 10, chênh lệch trung bình 0,31 điểm so với học bạ.

Cơ quan chức năng đánh giá kết quả hai môn này không có dấu hiệu bất thường.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Hoàn Minh Cảnh - Ảnh: VTC News

Theo ông Cảnh, cơ quan chức năng xác định những bất thường về điểm số môn toán xuất phát từ quá trình coi thi. Sở GD-ĐT đã gặp các thí sinh và phụ huynh để lấy ý kiến, đồng thời đề xuất Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi lại môn toán nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Cụ thể, VnExpress dẫn lời ông Cảnh cho biết Sở đã gặp mặt cha mẹ và phụ huynh học sinh, thí sinh ở điểm thi trường chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng. Theo đó, phụ huynh của tất cả 332 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 6 thí sinh tự do đều đồng ý thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Do đó, Sở đề xuất phương án này với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như xem xét thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Về khâu tổ chức, Sở đề nghị Bộ sửa quy chế thi, cho phép lắp camera không nối mạng trong phòng thi để giám sát.

Sở đã tham mưu mua 295 máy dò kim loại, tất cả thí sinh trước khi vào điểm thi đều được quét dò để tránh mang thiết bị gian lận. Đây chỉ là một trong nhiều giải pháp.

Khởi tố hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Huyên

Thông tin trên VnExpress cho hay, bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang đã bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong vụ điểm Toán cao bất thường tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bà Hằng và 3 người khác vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Hằng là Trưởng điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ngoài giáo viên Nguyễn Hà Duy thì có 2 người khác chưa công bố danh tính.

Cụ thể, báo Tiền Phong dẫn lời Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay khi có thông tin bất thường về điểm Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trên cơ sở chứng cứ, cơ quan điều tra đã tạm giữ thư ký điểm thi. Hành vi được ghi nhận của người này là vào điểm thi hướng dẫn, "nhét" bài cho thí sinh làm bài thi.

Theo ông Tuấn, bước đầu cơ quan điều tra xác định động cơ, mục đích của các bị can là vì thành tích.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang và ông Trần Mạnh Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang, chủ trì họp báo - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 1/7, Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Trong số này, 147 em đạt điểm 10 môn Toán là học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Sáng 3/7, Bộ GD-ĐT đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang kiểm tra, làm rõ.

Đến tối 5/7, Bộ GD-ĐT cho hay, qua kiểm tra kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi.

Trường Chuyên Tuyên Quang - Ảnh: VPG

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Chiều ngày 05/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thi hành lệnh giữ khẩn cấp nam giáo viên - Ảnh: Công an Tuyên Quang

3 ngày sau đó, đến ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng nay, ngày 9/7, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 07/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang với yêu cầu: Khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.