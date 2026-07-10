Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 3 năm gần nhất

| | Xã hội

Dưới đây là điểm chuẩn từ năm 2023 đến năm 2025 của Học viện Cảnh sát Nhân dân, mời quý phụ huynh và học sinh tham khảo.

Cụ thể, điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 4 năm gần nhất như sau:

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 3 năm gần nhất.

Năm 2025, Vùng 2 là nơi có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 cho cả hai giới (Nam đạt 23,71 điểm, Nữ đạt 26,01 điểm). Điểm chuẩn của thí sinh nữ ở mọi vùng năm 2025 đều cao hơn rõ rệt so với thí sinh nam. Vùng 8 ghi nhận mức điểm chuẩn thấp nhất trong các vùng có dữ liệu năm 2025, với Nam là 18,67 điểm và Nữ là 20,64 điểm.

Năm nay, Học viện tuyển sinh 400 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 360; Nữ: 40). Cụ thể, chỉ tiêu theo phương thức 1 là 20 (Nam:18; Nữ: 02); chỉ tiêu theo phương thức 2, 3 là 380 (Nam: 342; Nữ: 38).

Học viện sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm:

  • Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.
  • Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.
  • Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Học viện xét các tổ hợp: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh); X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học); X03 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp); X04 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp).

Theo Khánh Sơn

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Mục đích các bị can "vì thành tích", đề xuất thi lại, lắp camera giám sát

Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Mục đích các bị can "vì thành tích", đề xuất thi lại, lắp camera giám sát Nổi bật

455 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

455 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Hà Nội rào chắn nhiều đoạn Đại lộ Thăng Long đến hết năm 2026

Hà Nội rào chắn nhiều đoạn Đại lộ Thăng Long đến hết năm 2026

07:45 , 10/07/2026
Vụ 146 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Động cơ của giáo viên Nguyễn Hà Duy

Vụ 146 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Động cơ của giáo viên Nguyễn Hà Duy

06:59 , 10/07/2026
Ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Duyên SN 2006

Ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Duyên SN 2006

22:16 , 09/07/2026
Gian lận thi cử tại Tuyên Quang: Ai chỉ đạo cho giáo viên nhắc bài học sinh?

Gian lận thi cử tại Tuyên Quang: Ai chỉ đạo cho giáo viên nhắc bài học sinh?

21:58 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên