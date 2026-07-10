Bắt Hoàng Thị Mỹ Linh SN 1986

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vào lúc 08h55’ ngày 06/07/2026, Công an phường Long Bình tiến hành kiểm tra hành chính tại quán cà phê H. thuộc tổ 9, khu phố 6, phường Long Bình, TP. Đồng Nai. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán đang trình chiếu trực tiếp trận đấu bóng đá giải World cup 2026, giữa đội Mexico-Anh cho khách xem.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện Hoàng Thị Mỹ Linh (sinh năm: 1986, Nơi thường trú: phường Long Bình, TP. Đồng Nai) đang có hành vi Tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền nhận cược từ các “con bạc” là 32 triệu đồng. Công an phường đã lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Linh về hành vi Tổ chức đánh bạc, thu giữ các tang vật và đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, Công an phường đã làm rõ thêm được 02 đối tượng cũng tham gia đánh bạc trái phép tại trận bóng đá nêu trên gồm: Trần Thành Trung (sinh năm: 1980, nơi thường trú: phường Long Bình, TP Đồng Nai) và Nguyễn Huy (sinh năm: 1987, nơi thường trú: phường Hố Nai, Đồng Nai).

Đối tượng Linh bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Đồng Nai

Trong đó, bước đầu xác định, Linh đã tổ chức cho nhiều “con bạc” tham gia cá cược tại một số trận bóng đá giải World cup 2026 diễn ra từ ngày 05-06/7/2026 với số tiền Linh nhận cược là trên 150 triệu đồng, Huy tham gia cá cược tại 02 trận do Linh tổ chức với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 25 triệu đồng, Trung tham gia cá cược với một đối tượng khác chưa rõ lai lịch tại 02 trận với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 07 triệu đồng.

Tiếp tục ra quân, vào lúc 00h05’ phút ngày 08/07/2026, Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát hiện Đoàn Văn Điền, sinh năm: 1985, nơi thường trú: phường Long Bình, TP. Đồng Nai đang có hành vi Tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trận đấu giữa 02 đội Argentina và Ai Cập với tổng số tiền nhận cược từ các “con bạc” tại thời điểm bị phát hiện là 71 triệu đồng. Đồng thời, phát hiện Lê Văn Dũng, sinh năm: 2001, nơi trú: phường Phước Tân, TP. Đồng Nai đang tham gia cá cược với Điền số tiền 05 triệu đồng.

Hiện các vụ việc đang được Công an phường Long Bình tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an phường Long Bình kêu gọi các cá nhân có liên quan đến các vụ việc trên ra trình diện, hợp tác với cơ quan Công an để làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.