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Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

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Trong chiều tối, đêm nay (11/7) đến sáng mai, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Ngày 12-13/7, mưa có thể giảm trước khi đón mưa lớn trở lại vào 14/7.

Đêm qua và sáng sớm nay (11/7), miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác, mưa lớn nhất tập trung tại khu vực Tây Bắc với một số điểm đo vượt 100mm như Ka Lăng (Lai Châu) 127.2mm, Hua Trai (Sơn La) 117.6mm.

Dự báo ngày và đêm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian tập trung trong chiều tối, đêm nay đến sáng sớm mai.

Nhiệt độ thấp nhất hôm nay ở miền Bắc từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong ngày và đêm nay (11/7).

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Quảng Trị đến Huế ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ 12-14/7, Thanh Hoá đến Huế ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM sáng ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

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