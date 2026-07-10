Mưa lớn kéo dài ở miền Bắc, thủy điện Hòa Bình sắp mở cửa xả đáy

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 13h hôm nay (10/7), mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104m, mực nước hạ lưu 12,1m. Lưu lượng nước về hồ đạt 4.377m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ du là 2.840 m³/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy từ 11h ngày 11/7, đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý hồ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ và thường xuyên báo cáo các cơ quan chức năng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình khẩn trương thông báo tới chính quyền địa phương, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trên sông, ven sông để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Thủy điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy vào 11h ngày 11/7.

Quyết định mở cửa xả đáy được đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương miền Bắc đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài.

Theo thống kê từ cơ quan khí tượng, trong 3 ngày qua ( tính từ 19h ngày 6/7 đến 7h ngày 10/7), khu vực miền núi phía Bắc và Quảng Ninh xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Quảng Lâm (Quảng Ninh) 420mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 393mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 382mm, Minh Tiến (Thái Nguyên) 371mm, Hua Trai (Sơn La) 302mm và khu vực Thủy điện Huội Quảng (Lai Châu) 253mm.

Trong ngày hôm nay, nhiều khu vực ở miền Bắc tiếp tục có mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15 giờ ngày 10/7 có nơi trên 60mm như tại trạm Pắc Ta (Lai Châu) 84.8mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 63.8mm.

Dự báo từ chiều tối 10/7 đến ngày 11/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.