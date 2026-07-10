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Truy nã Võ Nha Trang SN 1971

| | Xã hội

Võ Nha Trang bị cơ quan Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Công an TP Hà Nội ngày 10/7/2026 cho biết, cơ quan An ninh điều tra CATP đang truy nã đối tượng Võ Nha Trang (Sinh năm 1971; HKTT: Xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ an) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ, ngày 26/5/2026, Võ Nha Trang bị cơ quan Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ngày 03/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Võ Nha Trang.

Đối tượng Võ Nha Trang - Ảnh: Công an Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng Võ Nha Trang ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0692194084; 0385332369), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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