Truy nã Võ Nha Trang SN 1971

Công an TP Hà Nội ngày 10/7/2026 cho biết, cơ quan An ninh điều tra CATP đang truy nã đối tượng Võ Nha Trang (Sinh năm 1971; HKTT: Xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ an) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ, ngày 26/5/2026, Võ Nha Trang bị cơ quan Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ngày 03/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Võ Nha Trang.

Đối tượng Võ Nha Trang - Ảnh: Công an Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng Võ Nha Trang ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0692194084; 0385332369), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.