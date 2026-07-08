Truy nã đặc biệt Trần Thị Như Quỳnh SN 1999

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế phát đi thông báo truy nã đặc biệt đối với Trần Thị Như Quỳnh (SN 1999, quê Quảng Trị) để phục vụ công tác điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Thị Như Quỳnh

Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Như Quỳnh (con ông Trần Văn Lãm và bà Bạch Thị Ly Ly) hiện đang bị truy nã đặc biệt. Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Huế đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu phát hiện hoặc biết nơi ở hiện tại, cũng như các thông tin liên quan đến đối tượng, kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Trương Thanh Minh để phối hợp xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan Công an tiếp nhận và bảo mật theo quy định.