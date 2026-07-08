Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Không chỉ phục vụ định danh điện tử, VNeID ngày càng được tích hợp nhiều tiện ích như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thay thế một số loại giấy tờ và xác thực thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, chính vì mức độ phổ biến ngày càng lớn, ứng dụng này đang trở thành "mồi nhử" để các đối tượng lừa đảo dựng lên nhiều kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh lực lượng công an gọi điện cho phụ huynh với lý do hỗ trợ cập nhật tài khoản định danh điện tử (VNeID) cho trẻ em dưới 14 tuổi để lừa cài đặt ứng dụng giả, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

VNeID ngày càng được tích hợp nhiều tiện ích như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thay thế một số loại giấy tờ và xác thực thông tin cá nhân. (Ảnh minh hoạ)