Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

884 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để nộp phạt nguội theo quy định.

Công an một số tỉnh thành vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội trong tuần qua. Trong đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 7/7 cho biết, trong tuần (ngày 29/6/2026 đến ngày 05/7/2026), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 155 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Công an tỉnh Cao Bằng cũng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 24/6/2026 đến ngày 30/6/2026.

Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 69 trường hợp vi phạm giao thông.

Trong tuần (từ 29/6/2026 đến 05/7/2026), qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 660 trường hợp chạy quá tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để giải quyết theo quy định.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Công an TP Hà Nội thông báo nóng tới tất cả người tham gia giao thông từ ngày mai

Công an TP Hà Nội thông báo nóng tới tất cả người tham gia giao thông từ ngày mai Nổi bật

Từ số tiền 810.000 đồng, công an mời Nguyễn Văn Nam SN 1983 lên làm việc

Từ số tiền 810.000 đồng, công an mời Nguyễn Văn Nam SN 1983 lên làm việc

10:19 , 08/07/2026
Ra lệnh khám xét chỗ ở, khởi tố Nguyễn Thị Thu Hoài SN 1981

Ra lệnh khám xét chỗ ở, khởi tố Nguyễn Thị Thu Hoài SN 1981

09:50 , 08/07/2026
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ

09:23 , 08/07/2026
Người đàn ông đạp vào đầu, chửi bới cô gái sau va chạm, thêm 1 chi tiết gây bức xúc

Người đàn ông đạp vào đầu, chửi bới cô gái sau va chạm, thêm 1 chi tiết gây bức xúc

08:23 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên