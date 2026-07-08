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Ra lệnh khám xét chỗ ở, khởi tố Nguyễn Thị Thu Hoài SN 1981

| | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thu Hoài để điều tra về tội Trốn thuế.

Ngày 30/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phối hợp cùng Viện KSND khu vực 4 – Hưng Yên tiến hành khám xét chỗ ở đối với chị Nguyễn Thị Thu Hoài để điều tra về tội Trốn thuế theo quy định.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 09/01/2026 xảy ra vụ cháy xưởng sơn tại thôn Cát Lư, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên của ông Nguyễn Đình Mạnh, sinh năm 1965, nơi thường trú: Tổ 7, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội thuê của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh năm 1981, nơi thường trú: Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Hậu quả gây thiệt hại về tài sản cho các nhà xưởng và hộ dân xung quanh qua định giá thiệt hại tài sản là 8.521.794.000đ.

Ra lệnh khám xét chỗ ở, khởi tố Nguyễn Thị Thu Hoài SN 1981 - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các văn bản tố tụng cho bị can Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: CA Hưng Yên

Ra lệnh khám xét chỗ ở, khởi tố Nguyễn Thị Thu Hoài SN 1981 - Ảnh 2.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy. Ảnh: CA Hưng Yên

Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận và thụ lý xác minh vụ cháy trên theo quy định. Quá trình xác minh xác định: trong vụ việc trên ngoài có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hoài, cụ thể:

Trong thời gian từ ngày 01/6/2023 đến ngày 09/01/2026, chị Nguyễn Thị Thu Hoài đã có hành vi thu tiền cho thuê nhà xưởng, không kê khai nộp thuế làm giảm số thuế phải nộp theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, đây là hành vi trốn thuế.

Số tiền trốn thuế là số tiền gây thiệt hại cho NSNN được xác định tương ứng với số phát sinh phải nộp, cụ thể là 151.075.000đ, trong đó thuế GTGT là 75.537.500 đồng, thuế TNCN là 75.537.500đ.

Theo Chi Chi

Đời sống pháp luật

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