Từ 1/7/2026: Nhóm cán bộ này được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng, tối đa trong 1 năm

Câu hỏi 1

Chính sách hỗ trợ đặc thù này áp dụng cho cán bộ chuyển công tác đến trung tâm hành chính của tỉnh nào?

A. Tỉnh Lâm Đồng ✓

B. Tỉnh Đắk Nông

C. Tỉnh Bình Thuận

D. Tỉnh Khánh Hòa

Giải thích: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét, thông qua dựa trên Tờ trình số 6008/TTr-UBND ngày 2/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chính sách này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thuộc diện điều động từ các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (trước sắp xếp) phải di chuyển về nhận công tác thực tế tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Đáp án đúng là: A. Tỉnh Lâm Đồng

Câu hỏi 2

Mức hỗ trợ gộp 5 triệu đồng hằng tháng được phân bổ chi tiết cho những danh mục nào?

A. 3 triệu hỗ trợ ăn uống và 2 triệu hỗ trợ trang phục chuyên ngành.

B. 3 triệu hỗ trợ thuê chỗ ở và 2 triệu hỗ trợ chi phí đi lại. ✓

C. 4 triệu hỗ trợ di chuyển và 1 triệu hỗ trợ cước phí liên lạc.

D. 2,5 triệu hỗ trợ thuê nhà và 2,5 triệu hỗ trợ chăm sóc y tế.

Giải thích: Để hỗ trợ cán bộ nhanh chóng ổn định cuộc sống khi thay đổi địa bàn làm việc, tổng kinh phí 5.000.000 đồng/người/tháng được phân chia định lượng rất rõ ràng. Cụ thể, ngân sách chi trả 3.000.000 đồng/tháng cho tiền thuê chỗ ở (nhà thuê hoặc phòng trọ) và 2.000.000 đồng/tháng để bù đắp các chi phí đi lại thực tế. Sự hỗ trợ thiết thực này trực tiếp giải quyết hai khó khăn lớn nhất của cán bộ khi phải chuyển dịch vị trí công tác xuyên tỉnh.

Mức hỗ trợ gồm 3.000.000 đồng/người/tháng tiền thuê chỗ ở và 2.000.000 đồng/người/tháng chi phí đi lại, tổng cộng 5.000.000 đồng/người/tháng nhằm giúp ổn định đời sống, tạo điều kiện yên tâm công tác sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. (Ảnh: Góc nhìn pháp lý)

Đáp án đúng là: B. 3 triệu hỗ trợ thuê chỗ ở và 2 triệu hỗ trợ chi phí đi lại.

Câu hỏi 3

Thời gian chi trả khoản kinh phí hỗ trợ này được quy định tối đa trong bao lâu?

A. Áp dụng tối đa không quá 6 tháng.

B. Áp dụng tối đa không quá 12 tháng. ✓

C. Áp dụng tối đa không quá 18 tháng.

D. Áp dụng tối đa không quá 24 tháng.

Giải thích: Nghị quyết quy định thời gian tính hưởng hỗ trợ được tính theo thời gian làm việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở tiếp nhận mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm tính cân đối của nguồn ngân sách địa phương và phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp ban đầu, thời gian thụ hưởng chính sách này được khống chế ở mức tối đa không quá 12 tháng (tương đương 1 năm) kể từ ngày 1/7/2026.

Đáp án đúng là: B. Áp dụng tối đa không quá 12 tháng.

Câu hỏi 4

Thời gian lẻ từ bao nhiêu ngày làm việc thực tế trở lên thì được tính tròn thành 01 tháng hỗ trợ?

A. Từ đủ 10 ngày trở lên.

B. Từ đủ 12 ngày trở lên.

C. Từ đủ 15 ngày trở lên. ✓

D. Từ đủ 20 ngày trở lên.

Giải thích: Để việc hạch toán kinh phí diễn ra chặt chẽ và công bằng trong trường hợp điều động, biệt phái giữa chừng, Nghị quyết đưa ra công thức quy đổi ngày lẻ rất cụ thể. Theo đó, nếu số ngày lẻ làm việc thực tế trong tháng dưới 10 ngày thì hoàn toàn không tính; số ngày lẻ từ đủ 10 ngày đến dưới 15 ngày được quy đổi tính bằng 1/2 tháng hỗ trợ; và số ngày lẻ từ đủ 15 ngày trở lên sẽ được cơ quan quản lý tính tròn thành 01 tháng hưởng hỗ trợ.

Đáp án đúng là: C. Từ đủ 15 ngày trở lên.

Câu hỏi 5

Trường hợp nghỉ việc nào sau đây người lao động vẫn được bảo lưu hưởng chính sách hỗ trợ?

A. Nghỉ không hưởng lương theo nguyện vọng cá nhân.

B. Nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật. ✓

C. Nghỉ việc riêng có hưởng nguyên lương tại cơ quan.

D. Tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Giải thích: Nghị quyết quy định cán bộ sẽ không được hưởng hỗ trợ trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc bị tạm dừng khi đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam. Tuy nhiên, chính sách an sinh xã hội đặc thù này quy định một ngoại lệ nhân văn: trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật lao động vẫn được bảo lưu quyền lợi và tiếp tục chi trả đầy đủ khoản hỗ trợ hằng tháng nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho bà mẹ và trẻ em.

Đáp án đúng là: B. Nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật.

Nguyệt Phạm