Ra lệnh bắt tạm giam giám đốc Trần Đình Hải 47 tuổi

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải (47 tuổi, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Hải là Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ có trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Clip: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, năm 2025 thông qua mối quan hệ xã hội, Hải có quen biết với ông Hoàng Ngọc Duẩn (49 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi tiếp xúc, Hải biết ông Duẩn là người đại diện của Công ty thuốc lá Hồ Lắk thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Từ đó, Hải giới thiệu mình là giám đốc của công ty chuyên sản xuất phân bón, đủ điều kiện sản xuất các loại phân bón để bán cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk. Sau đó, Hải đã ký hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định số phân bón do công ty của Hải cung cấp cho ông Duẩn là sản phẩm giả mạo tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố; giả mạo bao bì của các doanh nghiệp sản xuất phân bón khác, đồng thời giả mạo nguồn gốc, xuất xứ và nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Tính từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025, công ty của đối tượng Hải đã cung cấp cho ông Duẩn hơn 250 tấn phân bón. Trong đó, ông Duẩn đã sử dụng hơn 174 tấn cung cấp cho các hộ dân trồng thuốc lá, số còn lại hơn 89 tấn, trị giá hơn 1 tỷ đồng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Vụ án đang được phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.