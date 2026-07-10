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Xác minh vụ 2 thí sinh ở Phú Thọ thi thử 3,6 - 6,5 điểm, thi tốt nghiệp THPT được 9

| | Xã hội

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác minh sau khi có thông tin 2 thí sinh thi thử chỉ 3,6 - 6,5 điểm, nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn rất nhiều.

Ngày 10/7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ phủ nhận có dấu hiệu tiêu cực liên quan kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh này như trên mạng xã hội chia sẻ.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin về điểm thi của 2 thí sinh Trường THPT Cao Phong. Dữ liệu cho thấy điểm thi thử của 2 thí sinh dao động 3,6 - 6,5 điểm, nhưng điểm thi chính thức cao hơn nhiều. Trong đó, môn Toán cả hai được 9 điểm, môn Vật lý lần lượt 9,5 và 8,25 điểm, môn Hóa học lần lượt 7,5 và 9,5 điểm, môn Ngữ văn lần lượt 4,75 và 4 điểm.

“Lý do mà mình và mọi người biết nghe khá buồn cười chính là từ miệng của người chép khoe mọi người ạ. Sau khi ra khỏi phòng thi thì khoe là chép được, làm được và điểm rất cao”, tài khoản viết.

Vị lãnh đạo Sở thừa nhận, kết quả thi thử của 2 thí sinh thấp hơn so với thi thật.

Tuy nhiên, qua kiểm tra học bạ của cả hai thì xác định điểm trung bình môn của các em từ 7,1 - 7,2, đều xếp loại khá. Bên cạnh đó, có một tình trạng thường gặp là khi thi thử, học sinh biết đây chỉ là khảo sát, không phải chính thức nên không cố gắng hết sức, Sở đã quán triệt đến các trường cần chú trọng khâu này để làm cơ sở nắm bắt, quản lý, chỉ đạo.

Đồng thời, 2 thí sinh thuộc nhóm học khá trong lớp. Khi thi xong, giáo viên chủ nhiệm hỏi thăm thì cả hai đều tự tin, khẳng định có thể đạt 8 điểm trở lên.

“Kết quả này là thực chất của các em”, vị lãnh đạo khẳng định.

Do đó, không thể chỉ căn cứ vào kết quả thi thử để đánh giá năng lực học sinh.

Vị này cũng cho biết thêm, cơ quan chức năng đã chỉ đạo trưởng điểm thi cùng 2 giáo viên tại điểm thi có 2 thí sinh dự thi rà soát toàn bộ các văn bản, quy trình, phản ánh liên quan.

“Họ cam kết không có việc đó”, lãnh đạo Sở GD-ĐT Phú Thọ khẳng định.

Vẫn theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ, ngoài 2 trường hợp như đã nêu, tỉnh cũng tổ chức rà soát k ết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Đến nay, Ban chỉ đạo thi của tỉnh Phú Thọ chưa phát hiện vấn đề bất thường liên quan đến kỳ thi THPT năm 2026.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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