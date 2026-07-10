Lò Văn Thái 29 tuổi ra đầu thú

Công an tỉnh Sơn La ngày 09/7, cho biết, Công an xã Sốp Cộp đã vận động thành công bị can truy nã ra đầu thú.

Trước đó, vào ngày 06/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lò Văn Thái (sinh năm 1997, trú tại xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lò Văn Thái ra đầu thú - Ảnh: Công an Sơn La

Trong quá trình điều tra vụ án, Điều tra viên đã nhiều lần tiến hành xác minh, làm việc với gia đình bị can, tuy nhiên không xác định được nơi ở của Lò Văn Thái. Căn cứ quy định của pháp luật, Cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định truy nã đối với bị can.

Bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động, giải thích về chính sách của pháp luật đối với người bị truy nã và thân nhân, đến khoảng 08 giờ 30 phút ngày 09/7/2026, gia đình đã đưa bị can Lò Văn Thái đến trụ sở Công an xã Sốp Cộp để đầu thú.