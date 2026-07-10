Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thế Anh SN 1992
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thế Anh, lực lượng Công an thu giữ 0,77 gam Methamphetamine được đối tượng cất giấu.
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Thế Anh (SN 1992, trú thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 30/6/2026, Công an xã Cẩm Duệ đã triệu tập Đặng Thế Anh đến làm việc liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng dương tính với chất ma túy Methamphetamine.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thế Anh, lực lượng Công an thu giữ 0,77 gam Methamphetamine được đối tượng cất giấu.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thế Anh về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự, đồng thời ra Lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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