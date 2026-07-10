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Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với bà chủ Nguyễn Thị Tuyết Nga SN 1999

| | Xã hội

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Phú Thọ tối 9/7/2026 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại Khu 14, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ, hiện cư trú tại Đội 9, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas có dấu hiệu là hàng giả được rao bán trên thị trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7/2023, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã đặt mua số lượng lớn sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ trên mạng xã hội Facebook với giá rất thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với sản phẩm chính hãng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Phú Thọ

Mặc dù biết rõ đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng như sản phẩm chính hãng, Nga vẫn tìm cách tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Để tạo niềm tin với khách hàng, đối tượng trực tiếp gọi điện tư vấn, giới thiệu đây là sản phẩm chính hãng, có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới, đồng thời bán với giá khoảng một phần ba so với sản phẩm chính hãng để thu hút người mua.

Sau một thời gian tiêu thụ, khi nhiều khách hàng phản ánh việc sử dụng sản phẩm không mang lại hiệu quả như quảng cáo, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã dừng việc kinh doanh số thực phẩm chức năng giả này.Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu giám định đối với các sản phẩm Alipas do Nguyễn Thị Tuyết Nga bán ra thị trường. Kết quả giám định xác định đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng giống với sản phẩm chính hãng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nga - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận đã bán tổng cộng 198 sản phẩm thực phẩm chức năng giả mang nhãn hiệu Alipas và thu lợi bất chính số tiền 32.920.000 đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Tuyết Nga không chỉ xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Việc buôn bán thực phẩm chức năng giả vì mục đích trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xử lý nghiêm để góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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