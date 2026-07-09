Điều gì khiến thư ký hội đồng thi Nguyễn Hà Duy vào phòng nhắc bài môn Toán?
Theo chỉ đạo của Trưởng điểm thi, thầy Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh.
- 09-07-2026Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Mục đích các bị can "vì thành tích", đề xuất thi lại, lắp camera giám sát
- 09-07-2026Vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Giáo viên Nguyễn Hà Duy vào phòng thi hướng dẫn thí sinh, khởi tố thêm phó Hiệu trưởng và 2 người khác
- 09-07-2026Trường THPT ở Hà Tĩnh có 79 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp: Hiệu trưởng lên tiếng
vtcnews.vn