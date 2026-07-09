Điều gì khiến thư ký hội đồng thi Nguyễn Hà Duy vào phòng nhắc bài môn Toán?

Theo chỉ đạo của Trưởng điểm thi, thầy Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh.

09-07-2026

09-07-2026

09-07-2026