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Điều gì khiến thư ký hội đồng thi Nguyễn Hà Duy vào phòng nhắc bài môn Toán?

| | Xã hội

Theo chỉ đạo của Trưởng điểm thi, thầy Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh.

Hoàng Minh - Đăng Khoa/VTC News

vtcnews.vn

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