Bắt thanh niên Hà Văn Bằng SN 2009

Ngày 09/7/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ trên tuyến đường ĐT379.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 55 phút ngày 06/7/2026, trong quá trình thực hiện phương án phòng ngừa, xử lý các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, “rú ga”, “nẹt pô”, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT379 thuộc địa bàn xã Văn Giang và xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng phát hiện 02 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 89K1-111.21.

Cả hai không đội mũ bảo hiểm; phương tiện đã bị độ chế, tháo bỏ toàn bộ phần vỏ nhựa bên ngoài. Đáng chú ý, người ngồi sau cầm một tuýp sắt dài khoảng 3 mét, đầu gắn dao bầu nhọn (phóng lợn), điều khiển xe chạy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao. Khi tổ công tác áp sát, ra hiệu lệnh dừng phương tiện, đối tượng ngồi sau đã dùng phóng lợn khua về phía các cán bộ Cảnh sát giao thông nhằm cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ và tạo điều kiện bỏ chạy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hà Văn Bằng - Ảnh: Công an Hưng Yên

Sau khi áp sát, dừng được phương tiện và khống chế các đối tượng, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe mô tô là N.Đ.N (sinh ngày 06/5/2012, trú tại thôn Đức Nhuận, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) còn người ngồi sau là Hà Văn Bằng (sinh ngày 14/5/2009, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) là người cầm dao phóng lợn.

Ngày 08/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Bằng về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực IV phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với N.Đ.N, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình và các cơ quan, tổ chức có liên quan để giáo dục, nhắc nhở; đồng thời bàn giao cho gia đình trực tiếp quản lý, giám sát và giáo dục, yêu cầu gia đình cam kết tăng cường quản lý, không để đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật.