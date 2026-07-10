Ra quyết định khởi tố Đặng Quang Vinh SN 1997

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quang Vinh (sinh năm 1997, trú phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra, Vinh và anh T.L.Q.K là bạn bè quen biết từ trước. Biết anh K. có nhu cầu tìm việc làm, từ tháng 6/2023, Vinh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin việc vào hệ thống Bách Hóa Xanh, đồng thời yêu cầu anh K. cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để làm hồ sơ và mua đồng phục.

Để tạo lòng tin, Vinh sử dụng các tài khoản Zalo giả mạo nhân viên tuyển dụng của hệ thống Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, liên tục đưa ra nhiều lý do như đóng phí ký quỹ, mua máy tính, học nghiệp vụ, điều chuyển vị trí công tác, hoàn thiện hồ sơ... nhằm yêu cầu bị hại chuyển tiền. Tin tưởng các thông tin trên, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, anh K. đã nhiều lần chuyển tiền vào 28 tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Vinh với tổng số tiền 1.333.570.000 đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng vẫn không được bố trí việc làm, Vinh cắt đứt liên lạc và rời khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa đảo, bị hại đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc. Quá trình làm việc, mặc dù ban đầu Đặng Quang Vinh quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, song trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai do thua lỗ khi chơi game bài Poker trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền "chạy việc".

Đối tượng đã tự tạo các tài khoản Zalo giả danh nhân viên tuyển dụng của Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động để trao đổi với bị hại, yêu cầu chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do mình quản lý nhằm chiếm đoạt.

Toàn bộ số tiền hơn 1,33 tỷ đồng sau khi chiếm đoạt được Vinh sử dụng để chơi game bài trực tuyến, trả nợ và chi tiêu cá nhân.