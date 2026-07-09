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Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung

| | Xã hội

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can ông Dương Thành Trung, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ), để điều tra hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 9/7, nguồn tin của PV Tiền Phong , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thành Trung (65 tuổi) - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Ông Dương Thành Trung bị khởi tố, cho tại ngoại để điều về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Viện KSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo quy định.

Ông Dương Thành Trung. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường

Theo Công an tỉnh Cà Mau, hành vi bị điều tra xảy ra trong thời gian ông Dương Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Trước đó, ngày 7/6, tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cà Mau (trước hợp nhất là tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau). Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Dương Thành Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của ông Trung gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật ông Dương Thành Trung.

Ông Dương Thành Trung sinh năm 1961, quê huyện Phước Long cũ. Ông từng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

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