Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1.115 chủ ô tô, xe máy có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Đề nghị các chủ phương tiện có trong danh sách vi phạm nhanh chóng liên hệ để nộp phạt theo quy định.

Ngày 8/7/2026, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, từ ngày 01/6/2026 đến ngày 15/6/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 455 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ.

Cũng liên quan đến lỗi vượt quá tốc độ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ 29/6/2026 đến ngày 05/7/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện 660 trường hợp chạy quá tốc độ.

Hiện, đơn vị chức năng đã gửi thông báo phục vụ xử phạt nguội. Phòng cảnh sát giao thông đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Danh sách phạt nguội chi tiết như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 150 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36B-030.40

02-06-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-377.96

02-06-2026 08:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37A-597.62

02-06-2026 08:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34F-008.44

02-06-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-411.24

02-06-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-277.40

02-06-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-101.08

02-06-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-392.72

02-06-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-941.08

02-06-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-051.73

02-06-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-008.18

02-06-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89A-486.58

02-06-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-187.68

02-06-2026 10:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-695.72

02-06-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-037.69

02-06-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-396.66

02-06-2026 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-216.85

02-06-2026 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AC-062.18

02-06-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B3-393.61

02-06-2026 11:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-496.62

02-06-2026 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-612.42

02-06-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-173.76

02-06-2026 12:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-858.92

02-06-2026 12:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-595.21

02-06-2026 14:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D1-429.62

02-06-2026 14:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-184.50

02-06-2026 14:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-685.95

02-06-2026 14:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-611.65

02-06-2026 14:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AB-307.83

02-06-2026 14:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-858.03

02-06-2026 14:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37B-250.17

02-06-2026 14:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-308.67

02-06-2026 14:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36BD-002.30

02-06-2026 15:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-097.97

02-06-2026 15:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-343.03

02-06-2026 16:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-793.58

03-06-2026 15:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-152.46

03-06-2026 15:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-983.25

03-06-2026 16:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30K-812.58

03-06-2026 16:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B1-655.52

03-06-2026 17:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-316.93

03-06-2026 17:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B3-502.97

03-06-2026 17:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B4-254.61

03-06-2026 17:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B5-376.63

03-06-2026 17:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35H1-050.50

03-06-2026 17:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-552.24

03-06-2026 17:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-218.58

03-06-2026 17:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D1-670.35

03-06-2026 17:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F1-333.64

03-06-2026 17:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-385.16

03-06-2026 17:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14K-050.79

03-06-2026 17:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-321.45

03-06-2026 18:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18H-022.68

04-06-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-579.75

04-06-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-415.26

04-06-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90C-109.74

04-06-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36RM-025.94

04-06-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-395.61

04-06-2026 11:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-182.57

04-06-2026 12:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-311.01

04-06-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-565.56

04-06-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-100.85

04-06-2026 12:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-146.18

04-06-2026 13:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-650.25

06-06-2026 07:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-182.22

06-06-2026 08:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51D-508.66

06-06-2026 08:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-867.11

06-06-2026 08:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-579.24

06-06-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20A-531.56

06-06-2026 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-104.57

06-06-2026 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-947.71

06-06-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-644.71

06-06-2026 11:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-790.43

08-06-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

35A-781.79

08-06-2026 11:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-356.01

08-06-2026 11:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-791.19

08-06-2026 12:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-111.68

08-06-2026 13:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AB-904.95

09-06-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-477.78

09-06-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-064.19

09-06-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-313.51

09-06-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-376.22

09-06-2026 10:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-870.16

09-06-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D1-096.42

09-06-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B7-170.50

09-06-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B8-732.68

09-06-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AE-162.39

09-06-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

36B7-410.33

09-06-2026 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-297.15

09-06-2026 12:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29K-096.81

09-06-2026 12:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-227.13

09-06-2026 12:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-927.85

09-06-2026 12:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-581.61

09-06-2026 13:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AB-802.57

09-06-2026 14:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-309.91

09-06-2026 14:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-898.43

09-06-2026 14:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B7-308.19

09-06-2026 14:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B4-336.15

09-06-2026 14:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

36K-378.84

09-06-2026 14:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36BC-004.60

09-06-2026 14:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-399.48

09-06-2026 15:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20A-789.75

09-06-2026 15:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B5-174.15

09-06-2026 15:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B2-254.95

10-06-2026 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B7-410.33

10-06-2026 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-228.52

10-06-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36G5-264.95

10-06-2026 11:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B7-709.48

10-06-2026 12:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D1-575.89

10-06-2026 12:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37H1-706.10

10-06-2026 12:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17B1-832.86

10-06-2026 12:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

29AG-165.78

10-06-2026 13:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AA-692.89

10-06-2026 13:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

77A-127.70

10-06-2026 13:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37M1-999.81

10-06-2026 13:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-414.27

10-06-2026 13:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-223.96

10-06-2026 13:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-746.79

10-06-2026 13:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36LD-002.94

11-06-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-328.55

11-06-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D1-096.42

11-06-2026 08:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-030.21

11-06-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AA-439.60

11-06-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-602.09

11-06-2026 10:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35H-119.80

11-06-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89A-363.59

11-06-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-346.34

11-06-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B4-623.58

11-06-2026 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90A-237.20

11-06-2026 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36L1-136.46

12-06-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19F1-053.10

12-06-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-282.47

12-06-2026 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B5-420.90

12-06-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-278.89

12-06-2026 12:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21V6-4827

12-06-2026 12:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17AB-065.64

12-06-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

20B-125.40

12-06-2026 12:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-070.21

15-06-2026 14:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-347.17

15-06-2026 14:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AP-008.36

15-06-2026 14:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-556.95

15-06-2026 14:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37AB-277.46

15-06-2026 14:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C2-305.09

15-06-2026 14:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AE-077.63

15-06-2026 15:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-416.54

15-06-2026 15:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C2-226.08

15-06-2026 15:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AY-069.81

15-06-2026 15:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-261.36

15-06-2026 15:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-565.78

15-06-2026 15:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D-013.01

15-06-2026 16:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2. Tuyến Quốc lộ 10: 06 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm
1.

36A-010.27

05-06-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2.

36K-063.27

05-06-2026 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-874.51

12-06-2026 08:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-281.54

12-06-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-392.41

12-06-2026 08:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-035.05

12-06-2026 08:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 33 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm
1.

29E-333.43

01-06-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2.

36H-216.80

01-06-2026 08:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3.

90A-280.27

01-06-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
4.

36A-838.04

01-06-2026 08:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5.

36A-966.93

01-06-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
6.

36K-105.97

01-06-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-403.18

02-06-2026 07:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-716.25

02-06-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-379.03

02-06-2026 08:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-094.04

02-06-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-563.42

02-06-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11A-042.62

04-06-2026 07:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18A-445.32

04-06-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-281.33

04-06-2026 09:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-062.59

04-06-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-203.94

04-06-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-387.78

10-06-2026 07:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-291.51

10-06-2026 07:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-459.55

10-06-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-614.39

10-06-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-827.49

10-06-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18A-003.58

10-06-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-404.14

10-06-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-069.24

10-06-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20A-789.75

10-06-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-104.56

10-06-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50E-529.54

10-06-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89H-079.44

10-06-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89C-262.34

10-06-2026 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-399.58

10-06-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-111.68

10-06-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31A- 5929

10-06-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-101.66

10-06-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
    Tuyến Quốc lộ 47B: 13 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

15A-920.51

07-06-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-921.84

07-06-2026 08:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61C-596.50

07-06-2026 08:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-747.56

07-06-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-284.43

07-06-2026 08:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-179.13

07-06-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-129.40

07-06-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-932.65

07-06-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-718.02

07-06-2026 08:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-239.78

07-06-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-808.19

07-06-2026 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-901.62

07-06-2026 09:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-105.97

07-06-2026 09:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
    Tuyến Quốc lộ 45: 23 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-135.12

03-06-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-856.22

03-06-2026 08:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-455.06

03-06-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-088.36

11-06-2026 08:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-514.87

11-06-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-681.94

11-06-2026 09:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-917.24

11-06-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-426.29

11-06-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-095.35

11-06-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-209.29

11-06-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-917.24

11-06-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-444.23

11-06-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35C-116.30

06-06-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-324.55

06-06-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-499.65

06-06-2026 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-555.65

06-06-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-398.39

06-06-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-398.00

06-06-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-217.49

06-06-2026 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-455.60

06-06-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-039.23

06-06-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-566.33

06-06-2026 10:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-122.17

06-06-2026 10:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
    Tuyến Quốc lộ 15:59trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36A-648.36

01-06-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-340.90

01-06-2026 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-772.42

01-06-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-192.63

01-06-2026 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-543.91

01-06-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-772.42

01-06-2026 11:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-569.68

01-06-2026 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-061.80

02-06-2026 08:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-049.12

02-06-2026 08:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19RM02553

02-06-2026 08:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-667.71

02-06-2026 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-426.43

02-06-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-049.28

06-06-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36F-010.01

06-06-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37C-496.32

06-06-2026 08:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-394.31

06-06-2026 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30L-026.32

06-06-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37B-296.62

06-06-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

85C-080.64

06-06-2026 08:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-049.71

06-06-2026 08:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-181.05

06-06-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-217.47

06-06-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-430.67

06-06-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-461.60

06-06-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-773.94

06-06-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-414.66

06-06-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-107.88

06-06-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-717.30

08-06-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-398.03

08-06-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-826.29

08-06-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-497.21

08-06-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-231.97

08-06-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-595.97

08-06-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-526.74

08-06-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37A-091.25

08-06-2026 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36E-007.88

08-06-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-297.28

08-06-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-035.43

08-06-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

26E-005.43

08-06-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-056.83

08-06-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-016.14

08-06-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-320.58

09-06-2026 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-654.04

09-06-2026 10:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-573.71

09-06-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-115.70

09-06-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-221.39

09-06-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-235.52

09-06-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-052.67

09-06-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-309.82

09-06-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-123.77

10-06-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-171.61

10-06-2026 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26C-160.90

10-06-2026 12:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-320.84

11-06-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-514.38

15-06-2026 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-357.74

15-06-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

26C-126.18

15-06-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-191.54

15-06-2026 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-596.59

15-06-2026 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-544.21

15-06-2026 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
    Tuyến đường Hồ Chí Minh:171 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

29K-086.34

02-06-2026 07:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90A-363.54

02-06-2026 07:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-267.95

02-06-2026 08:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-635.22

02-06-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-007.47

02-06-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-642.95

02-06-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-673.65

02-06-2026 08:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-077.73

02-06-2026 08:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-140.68

02-06-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-239.03

02-06-2026 08:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-858.15

02-06-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36LD00413

02-06-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28C-104.62

02-06-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-640.92

02-06-2026 08:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-472.48

02-06-2026 08:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-617.58

02-06-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-688.57

02-06-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-301.04

02-06-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-878.40

02-06-2026 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60K-275.13

02-06-2026 10:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-055.99

02-06-2026 11:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-364.55

02-06-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-212.03

02-06-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-068.44

02-06-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-109.02

02-06-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26F-004.70

02-06-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-530.30

02-06-2026 12:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-046.62

02-06-2026 12:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-128.16

02-06-2026 12:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-049.91

02-06-2026 12:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-170.62

02-06-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-385.78

02-06-2026 12:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-541.25

02-06-2026 12:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-909.01

02-06-2026 13:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-121.22

02-06-2026 13:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-604.08

03-06-2026 07:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-649.42

03-06-2026 07:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-399.97

03-06-2026 07:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-304.96

03-06-2026 07:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-114.75

03-06-2026 07:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-007.47

03-06-2026 07:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-913.36

03-06-2026 07:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-248.06

03-06-2026 07:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-822.24

03-06-2026 07:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-324.32

03-06-2026 07:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-122.25

03-06-2026 07:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-472.48

03-06-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-025.69

03-06-2026 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19H-089.71

03-06-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-129.50

03-06-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-437.91

03-06-2026 08:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-929.05

03-06-2026 08:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30K-058.44

03-06-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-035.11

03-06-2026 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-030.00

03-06-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98F-006.27

03-06-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-376.28

03-06-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-062.39

03-06-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-354.75

03-06-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-013.95

03-06-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-261.79

03-06-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-439.40

03-06-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-312.16

03-06-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-380.46

03-06-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-512.45

03-06-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-085.85

03-06-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-041.33

03-06-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-414.31

03-06-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-898.37

04-06-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-236.16

04-06-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29D-009.20

04-06-2026 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-188.54

04-06-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-912.55

04-06-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-918.79

04-06-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-216.65

04-06-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-859.75

04-06-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29D-330.47

04-06-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-337.12

04-06-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19H-050.47

07-06-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-096.34

07-06-2026 08:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-351.31

07-06-2026 08:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34D-030.33

07-06-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-347.10

07-06-2026 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-060.49

07-06-2026 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18D-014.58

07-06-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-220.32

07-06-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35B-008.64

07-06-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-986.45

07-06-2026 08:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-259.73

07-06-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-854.17

07-06-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37C-193.61

07-06-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-102.62

07-06-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-096.88

07-06-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99E-007.42

09-06-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-905.87

09-06-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35D-010.70

09-06-2026 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-083.32

09-06-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-465.66

09-06-2026 10:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-888.94

09-06-2026 10:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-605.16

09-06-2026 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19RM-030.74

09-06-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-699.39

09-06-2026 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14C-108.93

09-06-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-011.73

09-06-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-072.26

09-06-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-650.43

09-06-2026 11:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-239.70

09-06-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28RM00105

09-06-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-077.67

09-06-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-225.67

09-06-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36RM01820

09-06-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-125.49

09-06-2026 11:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-178.90

09-06-2026 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-252.32

09-06-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-683.31

09-06-2026 12:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-938.88

09-06-2026 12:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-429.78

09-06-2026 13:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-021.62

10-06-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99C-312.23

10-06-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-354.83

10-06-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28C-116.46

10-06-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29F-047.77

10-06-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-231.62

10-06-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-888.94

10-06-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-619.90

11-06-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-861.48

11-06-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-453.20

11-06-2026 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36R-026.41

11-06-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28RM00048

11-06-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28RM-000.66

11-06-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-505.10

11-06-2026 10:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-313.17

11-06-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-343.77

11-06-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20A-267.63

11-06-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

98A-819.87

11-06-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-109.59

11-06-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-202.78

11-06-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-152.70

11-06-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36R-028.42

11-06-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-318.18

11-06-2026 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-351.30

11-06-2026 11:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-078.85

11-06-2026 11:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-431.70

11-06-2026 11:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-313.48

11-06-2026 11:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-520.65

11-06-2026 12:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-183.02

12-06-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43B-149.61

12-06-2026 10:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-318.10

12-06-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-550.26

12-06-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-954.35

12-06-2026 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-217.25

13-06-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-486.57

13-06-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48A-052.83

13-06-2026 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-142.10

13-06-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-302.82

13-06-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-364.35

13-06-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-970.62

13-06-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-226.73

13-06-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-586.05

13-06-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51L-658.38

13-06-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-231.62

13-06-2026 11:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-185.23

13-06-2026 11:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-400.78

13-06-2026 11:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37C-311.53

15-06-2026 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-100.44

15-06-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26R-008.48

15-06-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26R-011.96

15-06-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-414.45

15-06-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-611.02

15-06-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-045.37

15-06-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-005.71

15-06-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html

Mức phạt lỗi vượt tốc độ năm 2026

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNeID có cập nhật, bổ sung mới liên quan đến nhiều loại giấy tờ, người dùng cần biết

VNeID có cập nhật, bổ sung mới liên quan đến nhiều loại giấy tờ, người dùng cần biết Nổi bật

Khởi tố, ra lệnh tạm giam Trần Thị Vân SN 2005 và Nguyễn Kim Quỹ SN 2000

Khởi tố, ra lệnh tạm giam Trần Thị Vân SN 2005 và Nguyễn Kim Quỹ SN 2000 Nổi bật

Đá lăn đè bẹp đầu ô tô ở Sơn La

Đá lăn đè bẹp đầu ô tô ở Sơn La

10:31 , 09/07/2026
Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo, Messenger

Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo, Messenger

10:25 , 09/07/2026
'Những dấu hiệu bất thường tại Tuyên Quang có thể không phải là trường hợp cá biệt'

'Những dấu hiệu bất thường tại Tuyên Quang có thể không phải là trường hợp cá biệt'

09:59 , 09/07/2026
Công an có thông báo quan trọng đến người dùng loa chuyển khoản

Công an có thông báo quan trọng đến người dùng loa chuyển khoản

09:46 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên