Công an có thông báo quan trọng đến người dùng loa chuyển khoản

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, song cũng kéo theo nhiều chiêu thức lừa đảo mới nhắm vào các hộ kinh doanh, cửa hàng và doanh nghiệp. Lợi dụng sự chủ quan trong quá trình xác nhận giao dịch, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo từ Công an xã Hồng Thái, thời gian gần đây xuất hiện nhiều phương thức gian lận trong thanh toán điện tử. Các đối tượng có thể giả âm thanh thông báo đã nhận tiền từ loa báo tiền, sử dụng ứng dụng tạo màn hình chuyển khoản thành công giả hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, kỹ thuật viên để tiếp cận, can thiệp vào thiết bị thanh toán.

Công an khuyến cáo người dùng không chủ quan trước các thông báo chuyển khoản thành công, hãy kiểm tra thêm biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng trước khi kết thúc giao dịch. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, một số trường hợp còn lợi dụng lỗ hổng bảo mật của mạng Wi-Fi để thu thập thông tin giao dịch hoặc đánh cắp tài khoản ngân hàng của người bán.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo áp lực tâm lý bằng cách liên tục thúc giục chủ cửa hàng giao hàng với lý do "mạng chậm", "ngân hàng đang xử lý" hoặc "hệ thống chưa cập nhật". Nếu người bán chỉ dựa vào âm thanh từ loa báo tiền hoặc hình ảnh chuyển khoản do khách cung cấp mà không trực tiếp kiểm tra biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng, nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản là rất lớn.

Trước thực trạng trên, Công an xã Hồng Thái khuyến cáo các cơ sở kinh doanh chỉ giao hàng, cung cấp dịch vụ hoặc trả lại tiền thừa sau khi xác nhận chắc chắn số tiền đã được ghi nhận trong tài khoản. Người bán không nên tin tưởng tuyệt đối vào âm thanh từ loa báo tiền, hình ảnh chuyển khoản hay biên lai điện tử do khách hàng cung cấp.

Lực lượng công an cũng khuyến nghị các hộ kinh doanh tách riêng mạng Wi-Fi dành cho thiết bị thanh toán với mạng phục vụ khách hàng, thường xuyên thay đổi mật khẩu và không sử dụng mật khẩu mặc định. Thiết bị Smart POS, loa báo tiền cần có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi ngân hàng hoặc đơn vị trung gian thanh toán hợp pháp.

Bên cạnh đó, chủ cơ sở không nên tự ý cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc, đồng thời hạn chế để người không có nhiệm vụ tiếp cận, tháo lắp hoặc sửa chữa các thiết bị thanh toán.

Trong trường hợp có người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên đến bảo trì, kiểm tra thiết bị, chủ cửa hàng cần yêu cầu xuất trình giấy giới thiệu, thẻ công tác và chủ động liên hệ tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để xác minh. Mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc mã quản trị thiết bị tuyệt đối không được cung cấp cho bất kỳ cá nhân nào.

Ngoài việc kiểm tra định kỳ máy POS, loa báo tiền, dây kết nối và các cổng thiết bị để kịp thời phát hiện dấu hiệu bị can thiệp, các cơ sở kinh doanh cũng cần thường xuyên kiểm tra mã QR thanh toán nhằm tránh nguy cơ bị thay thế hoặc dán đè bằng mã giả. Việc tập huấn nhân viên thực hiện đúng quy trình xác nhận giao dịch, đặc biệt trong thời điểm đông khách hoặc khi phát sinh tình huống bất thường, cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro.

Công an xã Hồng Thái đề nghị người dân, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cũng như thông tin tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang