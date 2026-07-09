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Điều tra số tiền gần 6 tỷ, công an bắt Trần Bảo Chương SN 2002

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương.

Công an tỉnh Hưng Yên tối 8/7/2026 cho biết, qua công tác điều tra mở rộng vụ đánh bạc trên không gian mạng ngày 09/02/2026, ngày 02/7/2026 Công an phường Vũ Phúc đã bắt giữ 07 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện đối tượng Trần Bảo Chương (sinh năm: 2002, HKTT: thôn Trực Tầm, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) có hành vi “đánh bạc” trên không gian mạng.

Qua điều tra xác định từ ngày 10/10/2025 đến ngày 25/01/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền đánh bạc là gần 6 tỷ đồng. Ngày 09/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương về hành vi “đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 02/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 07 đối tượng gồm: Phạm Quang Huy (1990); Nguyễn Ngọc Sơn (1995); Hoàng Khắc Long (1991); Lương Văn Đường (1993); Ngô Văn Tiến (1988); Nguyễn Văn Luân (1995); Phạm Đức Tài (1988), đều ở tỉnh Hưng Yên về tội “ Đánh bạc” quy định tại khoản 2, điều 321 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2025. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Trang Anh

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