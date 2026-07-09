Khởi tố, ra lệnh tạm giam Trần Thị Vân SN 2005 và Nguyễn Kim Quỹ SN 2000

Ngày 30/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Vân (sinh năm 2005, trú tại xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình; hiện cư trú tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Kim Quỹ (sinh năm 2000, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình; hiện ở phường Định Công, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 00 giờ 30 phút ngày 29/6/2026, trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ làm nhiệm vụ trên trục đường Cọ Xanh, thuộc một khu đô thị đã phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Vân đang cất giấu trái phép 15 viên nén màu hồng. Kết quả giám định xác định đây là ma túy MDMA (ma túy "kẹo"), có khối lượng 4,777 gam. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ một điện thoại di động phục vụ việc liên lạc mua bán ma túy.

Đối tượng Trần Thị Vân tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, Trần Thị Vân khai nhận số ma túy trên do Nguyễn Kim Quỹ giao để mang đi bán với giá 3,5 triệu đồng. Từ lời khai của đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Kim Quỹ tại phường Định Công, thành phố Hà Nội.

Tang vật vụ án

Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện hai túi nilon có bám dính chất ma túy Ketamine. Quỹ khai nhận trước đó đã mua số ma túy này thông qua mạng xã hội Telegram để sử dụng; sau khi sử dụng hết chỉ còn lại chất bám dính. Riêng 15 viên MDMA được Quỹ giữ lại nhằm mục đích bán kiếm lời và giao cho Trần Thị Vân mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Kết quả xét nghiệm xác định cả Nguyễn Kim Quỹ và Trần Thị Vân đều dương tính với chất ma túy Ketamine.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hưng Yên