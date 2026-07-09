Người lao động cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh hỗ trợ làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để lừa đảo, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động nâng cao cảnh giác, chỉ thực hiện thủ tục qua các kênh chính thức và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng nhu cầu làm thủ tục hưởng BHTN để tiếp cận người lao động qua mạng xã hội hoặc tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, tự nhận có thể hỗ trợ làm thủ tục nhanh, cam kết hồ sơ được duyệt hoặc nhận tiền sớm nhằm thu phí trái quy định. Các đối tượng còn yêu cầu người lao động cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, quét mã QR hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc để chiếm đoạt thông tin cá nhân.

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Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm không thu bất kỳ khoản phí nào khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng BHTN. Người lao động đủ điều kiện có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc đến trực tiếp các điểm tiếp nhận của Trung tâm để được hướng dẫn miễn phí theo đúng quy định, không cần thông qua bất kỳ cá nhân hay tổ chức trung gian nào.

Trung tâm khuyến cáo người lao động không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào với lời hứa hỗ trợ làm hồ sơ hưởng BHTN; không quét mã QR hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người lao động cần phản ánh kịp thời với Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn người lao động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ tạo tài khoản, nộp hồ sơ và hoàn thiện thủ tục ngay tại các điểm tiếp nhận, góp phần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân và hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.