Chiều 8-7, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 145-145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148-148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh chiều 8-7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn đều giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều 7-7.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 8-7 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.052,8 USD/ounce, giảm 62 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19-19,3 triệu đồng/lượng (sáng nay ở mức 17,8-18,3 triệu đồng/lượng).