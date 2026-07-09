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Chiều 8-7, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

| | Tài chính - ngân hàng

Chiều 8-7, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 8-7 vẫn chưa dừng đà rơi. Dù vậy, do giảm nhẹ hơn giá vàng thế giới nên chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được nới rộng.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 145-145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148-148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh chiều 8-7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn đều giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều 7-7.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 8-7 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.052,8 USD/ounce, giảm 62 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19-19,3 triệu đồng/lượng (sáng nay ở mức 17,8-18,3 triệu đồng/lượng).

Theo Nhng Nguyễn

Sài Gòn giải phóng

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