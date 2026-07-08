Lãi suất ngân hàng 8/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Bước sang tuần thứ hai của tháng 7, các ngân hàng hầu như chưa điều chỉnh biểu lãi suất huy động trực tuyến. Mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì theo từng nhóm, trong đó chỉ một số ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên, còn đa số tập trung ở vùng 6,6-6,9%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

Mức lãi suất cao nhất hiện nay là 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, được ACB áp dụng. Ngân hàng này cũng niêm yết 7,2%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm ở kỳ hạn 6 tháng.

Đứng sau là Saigonbank với lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và PGBank cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo còn duy trì mức 7%/năm ở các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng.

Bên cạnh đó, VIB cũng niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết gần 7%/năm

Bac A Bank, BVBank, LPBank và OCB cùng niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng với 6,95%/năm. Bac A Bank áp dụng 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng trước khi tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng duy trì mức 6,8%/năm

Bốn ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất thống nhất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đều ở mức 6,8%/năm.

Ngoài nhóm Big4, MSB cũng áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank áp dụng mức 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm; SHB là 6,5%/năm; NCB là 6,4%/năm; MB niêm yết 6,35%/năm.

Trong khi đó, ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,2%/năm

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi VPBank áp dụng mức 6%/năm.

PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở cuối bảng xếp hạng, SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất đối với kỳ hạn 12 tháng hiện là 3,6 điểm phần trăm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường vẫn tập trung trong khoảng 6,6-6,9%/năm, cho thấy các ngân hàng vẫn duy trì chính sách huy động vốn tương đối ổn định trong những ngày đầu tháng 7.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 8/7/2026. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách huy động vốn của từng chi nhánh, từng đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như pháp luật liên quan.