Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Lãi suất hôm nay
Lãi suất hôm nay
xem chi tiết

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 7/2026: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

| | Tài chính - ngân hàng

Đầu tháng 7/2026, HDBank duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định. Trong đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến cao hơn gửi tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn, còn một số sản phẩm tiền gửi đặc thù được áp dụng mức lãi suất lên tới 7,6%/năm.

Đầu tháng 7/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức cạnh tranh trong nhóm ngân hàng thương mại, với mức cao nhất lên tới 7,6%/năm ở một số sản phẩm đặc thù.

Lãi suất tiền gửi tại quầy HDBank tháng 7/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất không kỳ hạn và các kỳ hạn rất ngắn từ 1 ngày đến dưới 1 tháng được niêm yết ở mức 0,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn (từ 1–5 tháng), lãi suất dao động quanh 3,5–3,6%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 3–5 tháng tăng lên 3,6%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất tăng lên đáng kể, dao động trong khoảng 4,7–4,9%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng đạt mức cao nhất 4,9%/năm, các kỳ hạn 7–11 tháng phổ biến quanh 4,7%/năm.

Đáng chú ý, ở nhóm kỳ hạn dài (từ 12 tháng trở lên), HDBank áp dụng hai mức lãi suất khác nhau tùy theo sản phẩm. Với sản phẩm thông thường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng khoảng 5,2%/năm và tăng dần lên 5,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Trong khi đó, các sản phẩm đặc biệt (loại 1) ghi nhận mức lãi suất cao vượt trội, lên tới 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng – mức cao nhất hiện nay tại HDBank.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất có xu hướng giảm nhẹ, với kỳ hạn 15–36 tháng dao động quanh 4,9–5,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi online HDBank tháng 7/2026

Đối với kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, HDBank tiếp tục duy trì mức lãi suất hấp dẫn hơn so với gửi tại quầy.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn (1–5 tháng), lãi suất online dao động từ 4,2–4,3%/năm, cao hơn đáng kể so với mức 3,5–3,6%/năm tại quầy.

Với nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất online phổ biến quanh 4,8–5,0%/năm, trong đó kỳ hạn 6 tháng đạt 5,0%/năm.

Đối với kỳ hạn dài, lãi suất online từ 12–18 tháng dao động trong khoảng 5,3–5,6%/năm. Trong khi kỳ hạn 24 - 36 tháng được áp dụng lãi suất 5,0%/năm.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của HDBank tại thời điểm khảo sát ngày 7/7/2026 . Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách huy động vốn của từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như pháp luật liên quan.

Lãi suất ngân hàng 7/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Tin Vũ

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đến 30/6: Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Đến 30/6: Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra Nổi bật

ADB và HDBank ký kết khoản vay 100 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ

ADB và HDBank ký kết khoản vay 100 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ Nổi bật

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với Hiệp hội Fintech Singapore

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với Hiệp hội Fintech Singapore

07:37 , 08/07/2026
ACB nâng cấp tính năng gợi ý tách lệnh cho giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ACB ONE

ACB nâng cấp tính năng gợi ý tách lệnh cho giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ACB ONE

07:28 , 08/07/2026
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số

06:32 , 08/07/2026
Các ngân hàng đánh giá thế nào về triển vọng lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng và huy động thời gian tới

Các ngân hàng đánh giá thế nào về triển vọng lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng và huy động thời gian tới

00:07 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên