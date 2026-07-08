Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: SBV)

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, đây là hoạt động nằm trong chương trình giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Với quan điểm giám sát có trọng tâm, trọng điểm, Ủy ban lựa chọn làm việc với Bộ Tài chính và NHNN, là hai cơ quan giữ vai trò then chốt trong điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo các kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải luôn gắn với yêu cầu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình giám sát của Quốc hội.

Kết quả giám sát cho thấy, áp lực đối với nhiệm vụ tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm là rất lớn. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, NHNN thực hiện nhiệm vụ của ngân hàng trung ương trong điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và quản lý hệ thống các TCTD, là kênh cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa có ý nghĩa quyết định đối với việc đạt mục tiêu tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị buổi làm việc tập trung trao đổi ba nhóm vấn đề. Thứ nhất, đánh giá kết quả điều hành chính sách tiền tệ, những khó khăn, thách thức và các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thứ hai, rà soát, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là quá trình xây dựng, sửa đổi Luật NHNN, Luật các TCTD và Luật Phòng chống rửa tiền, đáp ứng yêu cầu chương trình lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới. Thứ ba, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị NHNN cũng thông tin thêm những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Quốc hội có cơ sở tổng hợp, kiến nghị các giải pháp phù hợp.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã phát biểu, trao đổi các nội dung liên quan đến công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và các giải pháp đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo NHNN cũng đã trao đổi, giải trình các vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, điều hành chính sách tiền tệ đối diện với nhiều áp lực khi cùng lúc phải đáp ứng nhiều mục tiêu đó là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng. Theo Thống đốc, ngành Ngân hàng đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách trong điều hành, trong quá trình đó, NHNN luôn bám sát diễn biến thị trường để linh hoạt chính sách tiền tệ nhưng vẫn không ít áp lực đặt ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ trước bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, góp phần tích cực vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. “Kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm rất tích cực có sự đóng góp quan trọng của tín dụng”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị NHNN cần sớm có giải pháp thúc đẩy dòng vốn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực rủi ro. Song song với đó, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng cường thanh tra, giám sát hệ thống là những nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng đề nghị NHNN cần phân tích, đánh giá cụ thể hơn những khó khăn, thách thức; phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa cùng các chính sách vĩ mô khác để đảm bảo giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.

Để tạo bệ phóng bền vững cho nền kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị NHNN cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, xem xét sửa đổi các quy định liên quan theo tiến độ và chương trình nghị sự của Quốc hội đã đề ra.