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Một ngân hàng lớn dồn dập trả cổ tức, chào bán cổ phiếu

| | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng lớn dồn dập trả cổ tức, chào bán cổ phiếu

Ngân hàng này đang có động thái triển khai loạt phương án để tăng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB - Mã Ck: MBB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Ngân hàng sẽ triển khai hai phương án tăng vốn theo thứ tự: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước, sau đó chào bán cổ phiếu theo quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền của 02 phương án là cùng một thời điểm, phù hợp quy định pháp luật.

Đối với đợt chào bán ra công chúng, MB dự kiến phát hành gần 805,5 triệu cổ phiếu theo hình thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu. ﻿

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được gần 8.055 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, 3.170 tỷ đồng dành cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất, kinh doanh; 4.180 tỷ đồng cho vay dự án đầu tư và cho vay đầu tư tài sản cố định; gần 705 tỷ đồng cho vay cá nhân tiêu dùng và mua nhà. Trường hợp số tiền thu được không đủ để thực hiện toàn bộ các mục đích trên, MB sẽ ưu tiên sử dụng theo đúng thứ tự này.﻿

Tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 4, MB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng trong năm 2026. Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15%, chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, mới đây MB đã công bố ngày 10/7/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% cho năm tài chính 2025, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng, với thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ 17/7/2026. Quy mô đợt chi trả này vào khoảng 8.055 tỷ đồng, gần như trùng khớp với số tiền MB dự kiến thu về từ đợt chào bán quyền mua. Điều này đồng nghĩa nhiều cổ đông MB sẽ vừa nhận cổ tức bằng tiền mặt sẽ phải cân nhắc bỏ tiền ra mua cổ phiếu mới để không bị pha loãng tỷ lệ sở hữu.

Lan Anh

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