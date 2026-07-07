Sáng 7/7: Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng SJC đồng loạt giảm

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh tương tự, xuống mức 147,4 – 150,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI và PNJ, giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn đều cùng ở mức 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá 146,0 – 149,5 triệu đồng/lượng cho nhẫn tròn ép vỉ, trong khi vàng miếng cũng tương tự các doanh nghiệp khác là 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lại quay đầu điều chỉnh, giảm khoảng 35 USD/ounce xuống 4.135 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giao ngay giảm nhẹ sau khi thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa, nhà đầu tư chốt lời một phần sau nhịp phục hồi trong tuần trước. Đồng thời, nhà đầu tư hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và những diễn biến tại eo biển Hormuz.

Theo Kitco News, bà Rhona O'Connell, chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX nhận định dòng vốn vẫn chưa quay trở lại các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vàng. Theo bà, điều này khiến đà phục hồi của giá vàng chưa thực sự thuyết phục, bất chấp diễn biến tích cực trên thị trường hợp đồng tương lai.

Cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 16-17/6 tiếp tục là yếu tố định hướng quan trọng đối với thị trường kim loại quý. Tại cuộc họp này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ nguyên lãi suất mục tiêu trong vùng 3,5%-3,75%, đồng thời cho biết lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và chịu tác động từ các cú sốc nguồn cung liên quan đến năng lượng.

Kể từ sau cuộc họp, thị trường kim loại quý chịu tác động theo hai chiều. Một mặt, số liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo cùng với giá dầu giảm đã làm giảm kỳ vọng Fed sớm tiếp tục nâng lãi suất. Mặt khác, triển vọng chính sách tiền tệ vẫn chưa đủ "ôn hòa" để thúc đẩy các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) đồng loạt đảo chiều vị thế đối với vàng, bạc, bạch kim và palladium.

Các chuyên gia phân tích hàng hóa của TD Securities cho biết các vị thế đặt cược vào xu hướng giảm của kim loại quý vẫn rất khó thay đổi. Theo họ, ngay cả khi giá phục hồi trước kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, dữ liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng và kỳ vọng nâng lãi suất dịu bớt, các quỹ CTA vẫn duy trì trạng thái bán ròng.

Theo đánh giá của TD Securities, thị trường hiện vẫn định giá khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm, qua đó tiếp tục gây sức ép lên nhóm kim loại quý. Vì vậy, biên bản cuộc họp FOMC dự kiến công bố lúc 14 giờ (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày thứ Tư sẽ là phép thử quan trọng đối với kỳ vọng chính sách của thị trường.

Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn là yếu tố rủi ro địa chính trị được giới đầu tư theo dõi sát sao, song chưa đủ để tạo lực đẩy mạnh cho giá vàng.

Bộ chỉ huy quân sự Iran yêu cầu các tàu chở dầu chỉ được phép lưu thông theo các tuyến hàng hải được phê duyệt khi đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn đối với các trường hợp vi phạm và lên tiếng phản đối mọi sự can dự của Mỹ.

Tuy nhiên, giá dầu thế giới đã giảm trở lại gần mức trước khi xung đột bùng phát, nhờ hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được nối lại, nguồn cung từ OPEC+ gia tăng và việc Saudi Arabia giảm giá bán dầu. Những yếu tố này đã phần nào bù đắp tác động từ căng thẳng địa chính trị.