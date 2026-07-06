Lãi suất ngân hàng 6/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 6/7 cho thấy các ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách lãi suất đã áp dụng từ cuối tháng 6. Mức lãi suất cao nhất vẫn thuộc nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, trong khi các ngân hàng quốc doanh giữ ổn định mặt bằng lãi suất ở mức thấp hơn.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục dẫn đầu thị trường khi niêm yết lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, ngân hàng này còn áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Saigonbank đứng ngay sau với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và PGBank cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo đồng thời áp dụng mức 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

VIB cũng duy trì mức lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, nâng tổng số ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên lên 6 đơn vị.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,9%/năm

Bốn ngân hàng gồm LPBank, BVBank, Bac A Bank và OCB đang cùng áp dụng mức lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong đó, LPBank có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng với 6,95%/năm. Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng trước khi tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất thống nhất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng đều ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng được niêm yết ở mức 6,8%/năm.

MSB cũng áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, tương đương nhóm Big4.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm. Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm; SHB niêm yết 6,5%/năm; NCB là 6,4%/năm, còn MB ở mức 6,35%/năm.

TPBank và ABBank cùng niêm yết mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,2%/năm

VPBank hiện niêm yết 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm.

PVcomBank niêm yết 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện là 3,6 điểm phần trăm, từ mức 7,3%/năm xuống còn 3,7%/năm ở cùng kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, mức lãi suất phổ biến trên thị trường vẫn tập trung trong khoảng 6,6-6,9%/năm , cho thấy mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung chưa có nhiều thay đổi trong những ngày đầu tháng 7.

Lưu ý: Đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại website các ngân hàng tại thời điểm khảo sát. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách huy động vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như pháp luật liên quan.