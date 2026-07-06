Hai ngân hàng chuẩn bị họp cổ đông bất thường bàn vấn đề nhân sự

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) mới đây đã công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 25/7. Đại hội được tổ chức nhằm xem xét một số nội dung liên quan đến công tác quản trị, trong đó đáng chú ý là việc bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo dự thảo tờ trình, việc bổ sung nhân sự Ban kiểm soát nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Nam A Bank và các quy định pháp luật hiện hành.

Ứng viên được giới thiệu là ông Nguyễn Danh Thiết, sinh năm 1973, hiện giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Nam A Bank.

Theo hồ sơ trình cổ đông, ông Thiết có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Nam A Bank. Quá trình công tác của ông gắn với các mảng tín dụng, quản lý và xử lý nợ, khai thác tài sản cũng như phát triển mạng lưới hoạt động của ngân hàng.

Trước Nam A Bank, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/7.

Đại hội Eximbank dự kiến xem xét việc miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025-2030) gồm bà Phạm Thị Huyền Trang, ông Nguyễn Trọng Hiền, ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung, sau khi các thành viên này có đơn xin từ nhiệm.

Cùng với đó, Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định. Ngân hàng cho biết đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước từ ngày 23/6 đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế.

Một điểm đáng chú ý khác trong tài liệu đại hội là quy chế tổ chức họp. Theo đó, cổ đông và người tham dự không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm hoặc truyền thông tin ra bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được Chủ tọa cho phép trong thời gian diễn ra đại hội.