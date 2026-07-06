NCB phát hành bảo lãnh, giải ngân và quản trị tài chính doanh nghiệp trên một nền tảng duy nhất

Số hóa nghiệp vụ bảo lãnh, giảm áp lực vận hành cho doanh nghiệp

Đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, cung ứng hay thường xuyên tham gia đấu thầu, nghiệp vụ bảo lãnh luôn là một trong những công đoạn tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Đặc biệt, việc phải xử lý hồ sơ giấy, các thủ tục trực tiếp tại quầy khiến quá trình phát hành bảo lãnh phát sinh thêm thời gian, chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công việc.

Gỡ bỏ "rào cản" đó, NCB đã phát triển tính năng Bảo lãnh Online tích hợp trên nền tảng Corp360. Doanh nghiệp có thể chủ động thực hiện toàn bộ quy trình từ phát hành bảo lãnh, tu chỉnh, đóng bảo lãnh trước hạn hoặc giải tỏa tiền tạm ứng hoàn toàn trực tuyến.

Đặc biệt, nền tảng tự động tra cứu thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia, giảm đáng kể thao tác nhập liệu thủ công, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Doanh nghiệp có thể nhận thư bảo lãnh điện tử ngay sau khi hoàn tất phát hành mà không cần chờ đợi các thủ tục truyền thống.

Sự đồng hành từ NCB không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu nguồn lực mà còn thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn tạm ứng, nâng cao uy tín với đối tác và gia tăng khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Với Corp360, NCB hướng tới xây dựng nền tảng tài chính số toàn diện dành cho doanh nghiệp

Giải ngân online, tối ưu quy trình tín dụng doanh nghiệp

Nếu bảo lãnh là công cụ giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác thì nguồn vốn kịp thời lại là yếu tố quyết định khả năng triển khai kế hoạch kinh doanh.

Nhằm giải quyết bài toán này, NCB đã đưa tính năng Giải ngân Online lên nền tảng Corp360. Thông qua nền tảng Corp360, doanh nghiệp có thể chủ động tạo đề nghị giải ngân, gửi hồ sơ trực tuyến và theo toàn bộ trạng thái xử lý ngay trên một nền tảng duy nhất. Quy trình từ lập hồ sơ, phê duyệt đến hạch toán được số hóa xuyên suốt, giúp hạn chế việc sử dụng hồ sơ giấy và rút ngắn thời gian giải ngân.

Không dừng lại ở việc giải ngân, Corp360 còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các khoản vay sau giải ngân thông qua các tính năng nhắc nợ, theo dõi nghĩa vụ tín dụng và kiểm soát các điều kiện sau vay.

Việc số hóa end-to-end luồng giải ngân cho khách hàng doanh nghiệp là bước tiến quan trọng của NCB trong chiến lược hiện đại hóa quy trình tín dụng, hỗ trợ nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro, quản trị tập trung danh mục tín dụng và tăng tính linh hoạt trong vận hành cho doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp có nhiều khoản vay hoặc vận hành theo chuỗi.

NCB đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành và phát triển bền vững

Corp360 - kiến tạo chuẩn mực mới cho Ngân hàng số Doanh nghiệp

Corp360 được NCB phát triển theo định hướng trở thành nền tảng tài chính số toàn diện dành cho doanh nghiệp. Khác với mô hình ngân hàng điện tử truyền thống, Corp360 được xây dựng như một hệ sinh thái tích hợp, kết nối tương tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và ngân hàng, giữa doanh nghiệp và các đối tác đầu vào - đầu ra trên cùng một nền tảng thống nhất, với trải nghiệm "một điểm chạm" thuận tiện và nhanh chóng.

Corp360 hiện được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ ích hợp nhiều tiện ích như quản lý dòng tiền, hệ thống hóa hóa đơn, ký số trực tuyến, số hóa quy trình tài trợ chuỗi cung ứng và các công cụ hỗ trợ quản trị tài chính doanh nghiệp. Thông qua việc liên tục nâng cấp và mở rộng tiện ích trên Corp360, NCB từng bước khẳng định vai trò đối tác tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.







