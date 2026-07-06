Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều ngày 6/7

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết 148,0 – 151,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn 24k là 147,9 – 150,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, DOJI và PNJ đều giảm giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn xuống 148,0 – 151,0 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,0 – 151,0 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tròn ép vỉ là 146,5 – 150,0 triệu đồng/lượng.

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Sáng ngày 6/7, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,... được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,4 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang so với phiên liền trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.174 USD/ounce, không có nhiều biến động so với chốt phiên cuối tuần trước. ﻿

Theo nhận định mới đây của HSBC, ﻿mặc dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD mạnh tiếp tục hạn chế đà tăng của giá vàng, nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý này tăng giá đến cuối năm 2026.

ông Willem Sels, Giám đốc Đầu tư Toàn cầu của HSBC, cùng bà Lucia Ku, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Wealth Insights toàn cầu, cho biết: "Giá vàng đã không tăng mạnh trong thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông và phần lớn diễn biến cùng chiều với thị trường chứng khoán. Phân tích của chúng tôi cho thấy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hiện là yếu tố chi phối chính đối với biến động giá vàng. Chúng tôi cho rằng giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn do lợi suất thực vẫn ở mức cao và đồng USD duy trì sức mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu đa dạng hóa danh mục, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn ổn định vào các quỹ ETF sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong trung hạn."

HSBC cũng nhấn mạnh rằng vàng vẫn là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả trước những rủi ro trên thị trường tài chính.