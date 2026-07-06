Techcombank đồng tổ chức Diễn đàn tài chính cấp quốc gia VFF 2026: Dẫn dắt dòng vốn, kiến tạo tăng trưởng

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập thị trường tài chính khu vực, hướng tới xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế, VFF 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối các định hướng chính sách với thực tiễn thị trường, quy tụ nhiều chuyên gia, lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nhân và các ngân hàng, thị trường vốn và hạ tầng tài chính trong nước và quốc tế.

VFF 2026 được xem là một nền tảng đối thoại chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như phát triển thị trường vốn, hạ tầng tài chính, tài chính số, đầu tư bền vững và kết nối các nguồn vốn quốc tế.

Là doanh nghiệp quốc gia đang gánh vác trọng trách và những sứ mệnh lớn của đất nước, Techcombank và hệ sinh thái không chỉ tham gia tổ chức mà còn mang đến diễn đàn những chia sẻ tâm huyết cùng góc nhìn sâu sắc của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và liên tục đổi mới.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner sẽ tham gia phiên tọa đàm chính với chủ đề : “Góc nhìn từ thị trường nội địa về VIFC: Kết nối dòng vốn toàn cầu để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng mới của Việt Nam” . Với mục tiêu trở thành kênh dẫn vốn hàng đầu Việt Nam cùng kinh nghiệm phát triển và đa dạng hóa nguồn vốn trong và ngoài nước, những chia sẻ của Techcombank tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ giúp cho các khách mời tham dự thấy rõ hơn bức tranh về thị trường vốn Việt Nam, những cơ hội và thách thức để xây dựng một hệ sinh thái tài chính tích hợp – kết nối khách hàng, đối tác và dòng vốn, từ đó giúp thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số trong năm nay mà Chính phủ đã đề ra.

Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner sẽ tham gia phiên tọa đàm chính với chủ đề :“Góc nhìn từ thị trường nội địa về VIFC: Kết nối dòng vốn toàn cầu để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng mới của Việt Nam”.

Bên cạnh đó, đại diện Techcombank và hệ sinh thái cũng sẽ tham gia các phiên thảo luận quan trọng, bao gồm chủ đề “100 tỷ USD tiếp theo sẽ chảy về đâu? Hạ tầng, năng lượng và tăng trưởng công nghiệp” , tập trung phân tích các lĩnh vực trọng điểm có khả năng thu hút dòng vốn lớn trong giai đoạn tới; và chủ đề “Huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức quốc tế” , thảo luận về giải pháp giúp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với các nguồn vốn dài hạn, chất lượng cao từ thị trường toàn cầu.

Sự hiện diện của Techcombank tại VFF 2026 phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của những doanh nghiệp quốc gia trong việc dẫn dắt thị trường tài chính, kết nối dòng vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là một doanh nghiệp quốc gia hàng đầu Việt Nam, Techcombank đã xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh, duy trì hiệu quả hoạt động vượt trội, đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính tích hợp. Ngân hàng cũng được biết đến là một trong những đơn vị dẫn dắt thị trường vốn, thu xếp, phân phối các sản phẩm tài chính và kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong nhiều năm qua, Techcombank đã dẫn dắt hệ sinh thái vững mạnh, tích cực đồng hành cùng nền kinh tế thông qua việc gánh vác những trọng trách dự án lớn, từ trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới Gia Bình, đường cao tốc Long Thành – Hồ Tràm, đến tài trợ tài chính cho các dự án quy mô lớn đa lĩnh vực, từ bất động sản nhà ở, năng lượng đến hạ tầng, công nghệ, sức khỏe – những trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, ngân hàng cũng thường xuyên hiện diện tại các diễn đàn tài chính và đầu tư lớn trong khu vực và trên thế giới, góp phần quảng bá tiềm năng thị trường Việt Nam tới các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế.

Sự hiện diện và những chia sẻ từ lãnh đạo Techcombank tại VFF 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại các góc nhìn có giá trị, góp phần thúc đẩy kết nối dòng vốn, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.