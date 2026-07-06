Nâng cao hiểu quả phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với các địa phương

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP

Theo báo cáo sơ kết tại hội nghị, thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, thời gian qua, các nội dung phối hợp đã được triển khai toàn diện, từ xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán đến theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài chính-ngân sách của địa phương.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm. Theo đó, Thường trực HĐND và UBND các địa phương luôn quan tâm phối hợp và chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán; phối hợp với KTNN tổ chức trao đổi, thống nhất đầu mối kiểm toán ngay từ đầu năm.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa KTNN với các cơ quan tài chính, thanh tra của địa phương đã góp phần hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát của địa phương.

Đáng chú ý, việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, KTNN đều gửi đầy đủ kết quả đến Thường trực HĐND và UBND các địa phương. Trên cơ sở đó, UBND các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, đồng thời phối hợp với KTNN tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đánh giá cao việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và tỉnh Quảng Trị với những kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Trị cũng như các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

"Quảng Trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý rộng hơn và yêu cầu phát triển ngày càng cao, sự phối hợp chặt chẽ với KTNN sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công và tài sản công, đồng thời hỗ trợ tỉnh hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới", ông Lê Hồng Vinh khẳng định.

Đại diện lãnh đạo KTNN ký Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với tỉnh Quảng Trị - Ảnh: VGP

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, thực tiễn triển khai Quy chế phối hợp giữa KTNN với 4 địa phương đã góp phần giúp KTNN và các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng kiểm toán, hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công và tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý, điều hành ngân sách địa phương. Đồng thời, kết quả kiểm toán cũng góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND và trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại địa phương.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, cả nước đang quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế "hai con số" liên tục trong những năm tới, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý tài chính công, tài sản công của địa phương ngày càng cao, bảo đảm vừa huy động, vừa quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn lực công để phục vụ, đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc gia cũng như địa phương.

Mặt khác, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục hoàn thiện, năng lực thực thi chính sách pháp luật, quản lý sử dụng vốn, tài sản công, ngân sách nhà nước ở cấp chính quyền cơ sở vẫn còn mặt hạn chế cần khắc phục. Trong bối cảnh đó, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa KTNN với các địa phương trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế chính sách, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ thất thoát, lãng phí, tiêu cực và những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác phối hợp thời gian qua, Quy chế phối hợp công tác lần này giữa KTNN với 4 địa phương với sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý sử dụng một cách có hiệu quả tài chính, tài sản công, ngân sách địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KTNN cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các tỉnh, thành phố, vì sự phát triển thịnh vượng của các địa phương.