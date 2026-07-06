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Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo hơn 67.000 tỉ đồng, có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và Euro, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản trái quy định phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Đà Nẵng, thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD; ngày 03/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 02 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền, trong đó bắt tạm giam 01 đối tượng, 01 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền; trong đó các nhân viên L.T.S (Sinh năm 1994; Trú: Hưng Yên) và N.A.T (Sinh năm 1989; Trú: Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua chuyên án này Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Phạm Trang

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

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