Mua bán trái phép 28 tài khoản ngân hàng trên không gian mạng

Bị can Đỗ Quang Huy. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ngày 4/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Huy (SN 2006, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo khoản 1, Điều 291 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng đã mua bán trái phép thông tin của 28 tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.

Theo tài liệu điều tra, nhận thấy nhu cầu mua bán tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram, Đỗ Quang Huy đã nảy sinh ý định làm trung gian mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để kiếm lời. Đối tượng tìm người có nhu cầu bán tài khoản, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rồi thu thập thông tin tài khoản để chuyển giao cho người mua quản lý, sử dụng.

Từ ngày 6/5 đến ngày 19/5, Huy nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép 28 thông tin tài khoản của các ngân hàng VIB và VPBank, hưởng lợi từ khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Huy còn lôi kéo một số người khác tham gia tìm kiếm người mở tài khoản và thu thập thông tin phục vụ hoạt động mua bán.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đỗ Quang Huy đã xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán; đồng thời tạo điều kiện để các đối tượng khác lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử và thông tin cá nhân cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi "mở tài khoản nhận tiền công", "việc làm online", "cho thuê tài khoản ngân hàng" trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc các hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.