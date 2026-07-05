Thu hồi các khoản thu, chi, chuyển nguồn không đúng quy định theo kiến nghị kiểm toán

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu NSNN năm 2024 và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/QH16 ngày 24/4/2026 về Bổ sung dự toán thu NSNN năm 2024 và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024, theo đó Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN.

Thu hồi toàn bộ các khoản hỗ trợ sử dụng không đúng quy định

Để nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, NSNN; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương (gọi chung là bộ, cơ quan trung ương), Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (địa phương) tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện hiệu quả pháp luật về thuế, phí, lệ phí, NSNN, đầu tư công, quản lý nợ công; khẩn trương tập trung rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư công, NSNN, kịp thời phát hiện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập hoặc không còn phù hợp với thực tiễn để đề xuất, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong quá trình xây dựng Luật hợp nhất Luật NSNN và Luật Đầu tư công.Về lập, quản lý, sử dụng, quyết toán NSNN, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng dự toán NSNN phải bám sát các mục tiêu, định hướng yêu cầu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026-2030, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở các chính sách, chế độ, định mức chi NSNN, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với năm dự toán và theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao; bố trí chi NSNN trong phạm vi khả năng nguồn lực; bố trí chi cho các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN phải đúng thẩm quyền, xác định rõ tính chất nguồn vốn và trong phạm vi tổng số vốn được cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách hàng năm và trong trung hạn.

Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng NSNN. Nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi NSNN bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn NSNN. Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm. Tuân thủ thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hằng quý, hằng năm; báo cáo đầy đủ, chính xác trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu NSNN gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của NSNN, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.Quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn NSNN theo đúng quy định; hủy bỏ, thu hồi kịp thời về NSNN các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định; thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2025 và năm 2024 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách trung ương.

Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng chi ngân sách nhà nước

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ việc tạm ứng chi NSNN. Trong năm 2026, tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định; làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định. Thực hiện nghiêm túc các chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về NSNN, nghị quyết của Quốc hội trong quản lý, thu hồi tạm ứng NSNN.Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản. Rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn NSNN tại thời điểm 31/12/2025 (trong đó báo cáo rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015), gửi Bộ Tài chính chậm nhất ngày 15/7/2026 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.Đồng thời, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng NSNN.

Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2024; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng hợp danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - NSNN, đầu tư công, tài sản công niên độ 2024 trở về trước thuộc phạm vi quản lý; gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 05/7/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khắc phục hạn chế, thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được nêu trong các báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN. Tiếp tục rà soát các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2024 và năm 2023 trở về trước để thực hiện đầy đủ. Trong năm 2026, xử lý, thu hồi về ngân sách các khoản thu, chi, chuyển nguồn không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của KTNN đối với NSNN năm 2024 trở về trước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán NSNN nhưng chưa xử lý.

Nghiêm túc, kịp thời điều chỉnh số liệu quyết toán NSNN năm 2025 theo kết luận, kiến nghị của KTNN tại báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2025.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục quản lý việc sử dụng ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công và pháp luật về ngân quỹ nhà nước, bố trí nguồn để hoàn trả các khoản vay ngân quỹ gia hạn nhiều năm; chủ trì phối hợp với KTNN tiếp tục thực hiện yêu cầu tại điểm b khoản 5 Điều 4 của Nghị quyết số 223/2025/QH15 của Quốc hội; khẩn trương thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 87/TB-VPCP ngày 12/6/2026 về việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.Bộ Nội vụ đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp chung danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - NSNN, đầu tư công, tài sản công niên độ 2024 gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/8/2026 để tổng hợp chung cùng với báo cáo quyết toán NSNN năm 2025 trình Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định./.

