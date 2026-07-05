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2 nhân viên ngân hàng bị khởi tố

| | Tài chính - ngân hàng

Các bị can bị khởi tố trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Ngày 5/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD; ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng, 1 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Trong đó các nhân viên L.T.S (Sinh năm 1994; Trú: Hưng Yên) và N.A.T (Sinh năm 1989; Trú: Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua chuyên án này Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Duy Anh

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