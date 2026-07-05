Thu 78kg vàng, hàng triệu USD và nhiều bất động sản trị giá trăm tỷ của Mr Pips

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo kết luận, đối với hành vi rửa tiền, Phó Đức Nam đã dùng 141 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có để mua 78 miếng vàng nguyên khối , loại 1kg/miếng; 1 khối màu vàng hình con mèo, nặng 5901 gram; 1 dây chuyền vàng, mặt dây vàng hình chữ nhật hình con mèo nặng 1042 gram; 1 khối vàng hình con mèo nặng 38 gram; 1 khối vàng hình con chó nặng 46 gram.

Số vàng của Phó Đức Nam bị thu còn có hàng trăm miếng SJC loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ.

Số vàng bị thu giữ trong vụ án.

Ngoài ra, Mr Pips sử dụng 41 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD; sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 SGD với mục đích đầu tư, tích trữ, giữ giá đều với nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Mua căn hộ hạng sang trên khắp cả nước

Phó Đức Nam còn mua 32 bất động sản với tổng giá trị 373 tỷ đồng nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản.

Bố mẹ đẻ Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cũng tham gia "rửa tiền" với con trai và cùng bị đề nghị truy tố trong tội danh này.

Cụ thể, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng để nhờ tìm giúp thông tin người để đứng tên mở công ty.

Ông Thắng mượn Căn cước công dân của người quen rồi gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn đứng tên thành lập Cổ phần Tech Invest. Sau đó, Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có, chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty nêu trên, hoặc trực tiếp mua, nhờ người thân, bạn bè để mua, bán tổng số 32 bất động sản ở TP HCM, Hà Nội.

Những căn hộ của Nam đa phần ở khu hạng sang như Masteri Thảo Điền; The Grand Manhattan; Chung cư Vũng Tàu GateB; Goldmark City; chung cư Belleza; The Grand Hà Nội… Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định là hơn 373,8 tỷ đồng.

Điển hình như hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo kết luận điều tra, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua hai căn hộ này từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T. Một căn được nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.

Các siêu xe bị tịch thu.

Nam đã trả hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank để thanh toán. Tiếp đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.

Tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại 2 căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của ông Thắng, bà Liễu để mua rồi bán lại tài sản.

Sau khi biết Nam bị khởi tố, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.

Trong đó, ông Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản, sau đó gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng nêu trên đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, những giao dịch mua bán tài sản đều cùng phương thức tương tự là dùng tiền từ phạm tội mà có, nhờ người thân đứng tên.

Cơ quan điều tra cũng tịch thu, tạm giữ nhiều xe sang, đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam.

Bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Các bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu (vợ Ngọ) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) bị truy tố tội "Rửa tiền". Hơn 180 bị can khác bị truy tố các tội danh như "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"…



