Phó Thủ tướng: Không để doanh nghiệp thiếu vốn

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ trở lại đây, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao hàng đầu thế giới.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng khu vực nông nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có những chỉ tiêu đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, nhiều trong số 34 địa phương đã ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 2 con số.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra. Nhiều địa phương còn cách xa mục tiêu tăng trưởng GRDP và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng dẫn chứng, nếu tỉ lệ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% thay vì gần 35% như hiện nay thì riêng lĩnh vực này có thể đóng góp thêm khoảng 0,4 điểm phần trăm cho tăng trưởng kinh tế. Nếu các ngành, lĩnh vực đều nỗ lực hơn, hoàn toàn có thể tiệm cận gần hơn mục tiêu tăng trưởng.

Trong cùng điều kiện phát triển nhưng vẫn có những địa phương đạt kết quả rất cao. Điều này cho thấy công tác tổ chức thực hiện ở một số nơi còn hạn chế và cần sớm được khắc phục theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đề cập định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng

Theo Phó Thủ tướng, những quyết sách lớn về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ ban hành thời gian qua chính là dư địa lớn cho tăng trưởng, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí, thời gian, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Về giải pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để có tăng trưởng cao thì nguồn lực tài chính phải được đáp ứng đầy đủ và kịp thời với chi phí hợp lý.

Trong đó, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cần được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, không để nền kinh tế và doanh nghiệp thiếu vốn.

Trong bối cảnh thị trường vốn đang tiếp tục phát triển, Phó Thủ tướng cho rằng tín dụng ngân hàng trước mắt vẫn phải giữ vai trò chủ đạo trong thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời thị trường vốn cần phát triển mạnh hơn để đến năm 2030 cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, người dân và các địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, sau hội nghị này, Chính phủ sẽ triển khai ba nhóm công việc trọng tâm gồm: Tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trong và ngoài nước để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn; làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nhằm bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế; đồng thời Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng sẽ làm việc với 34 tỉnh, thành phố để thúc đẩy tăng trưởng.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các bộ, ngành và địa phương chủ động hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của cả nước.

9 địa phương tăng trưởng 2 con số

Trước đó báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, 6 tháng ước đạt 8,18%, trong đó khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ đóng góp trên 88% vào tăng trưởng.

Đáng chú ý có 9 địa phương tăng trưởng 2 con số; Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tăng trưởng tích cực hơn so với thời điểm tháng 5. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 169.800 doanh nghiệp, tăng 11,2%, cao hơn số rút lui khỏi thị trường.

“Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được bảo đảm. Chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước; bình quân 6 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong phạm vi mục tiêu cả năm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng nêu một số khó khăn, thách thức. Tăng trưởng GDP 6 tháng mặc dù cao nhất từ trước tới nay, nhưng vẫn thấp hơn 1,52% so với mục tiêu, tạo áp lực lớn lên những tháng cuối năm. Tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ.

Ngoài ra, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt là giải ngân các dự án khoa học công nghệ. Nhập siêu tháng 6 có xu hướng chậm lại, nhưng 6 tháng vẫn ở mức 16,65 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề nghị các bộ, địa phương tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả thực chất; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn cho đầu tư và an sinh xã hội.

Về điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, tỉ giá, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế.

Về quản lý giá cả, thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng, các bộ, cơ quan liên quan tăng cường quản lý giá cả, thị trường; chủ động các giải pháp điều hành giá điện, xăng dầu, y tế, giáo dục... để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, trục lợi và tăng giá bất hợp lý trong khi giá xăng, dầu trong nước đã giảm.