Lãi suất tăng mạnh, người dân và doanh nghiệp gửi thêm bao nhiêu tiền vào hệ thống ngân hàng?

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tính đến thời điểm ngày 26/6/2026 huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,02% (cùng thời điểm năm trước tăng 6,11%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,41% (cùng thời điểm năm trước tăng 8,3%).

Được biết theo Ngân hàng Nhà nước, cuối năm 2025, tổng tiền gửi của người dân và doanh nghiệp tại hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 16,5 triệu tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, ước tính người dân và doanh nghiệp đã gửi thêm gần 830 nghìn tỷ đồng vào hệ thống.

Khảo sát từ đầu năm đến nay, mặt bằng lãi suất huy động đã có sự gia tăng đáng kể. Hiện lãi suất tiền gửi được niêm yết công khai phổ biến 7 – 7,5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên trên thực tế, hàng loạt ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất lên tới 8,5 – 9%/năm cho khoản tiền gửi 6 tháng – 12 tháng. Để được áp dụng mức lãi này, có ngân hàng yêu cầu khách hàng đáp ứng một số điều kiện về số tiền gửi, là khách hàng mới hoặc khách hàng VIP; trong khi cũng rất nhiều nhà băng khác gần như không đưa ra yêu cầu gì.

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng ổn định lãi suất. Trong đó, ngày 9/4/2026, NHNN đã làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại (NHTM) và yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân.

Ngày 14/5/2026, NHNN ban hành Công văn số 3972/NHNN-CSTT, yêu cầu các đơn vị kiểm tra việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất tại các tổ chức tín dụng. Và ngày 21/5/2026, NHNN tiếp tục ban hành Công văn số 4190/NHNN-CSTT, quán triệt các ngân hàng nghiêm túc thực hiện yêu cầu giảm lãi suất, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Tăng trưởng huy động vẫn đang thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến 29/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt 20,03 triệu tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm 2025, tức bổ sung thêm vào nền kinh tế khoảng 1,4 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Như vậy, sau nửa đầu năm, mục tiêu tăng trưởng tín dụng của năm nay đã hoàn thành được khoảng 50%. Năm 2026, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các TCTD.

NHNN yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ tốc độ TTTD đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống các TCTD.

Đáng chú ý vừa qua, NHNN đã có 2 thông báo quan trọng liên quan đến “room” tăng trưởng tín dụng. Để góp phần hỗ trợ chính sách phát triển nhà ở xã hôi,̣ đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng của người dân và đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp phục vụ sản xuất, thu hút FDI theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngày 29/5/2026, NHNN đã thông báo tới các TCTD về việc không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất khi kiểm soát TTTD bất động sản.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ triển khai các dự án có quy mô đầu tư lớn, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, NHNN đã có văn bản thông báo tới các NHTM về việc các NHTM được loại trừ dư nợ tín dụng/cho vay mới phát sinh đối với các khách hàng nhằm triển khai các dự án nêu trên khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng hàng năm.