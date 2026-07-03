Tháng sau, loạt quy định mới chính thức áp dụng cho tất cả người dân vay ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ban hành Thông tư 29/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Khoản vay giá trị nhỏ tối đa 400 triệu đồng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 2 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN:

“13. Khoản cho vay có mức giá trị nhỏ là khoản cho vay theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng Việt Nam tại các quỹ tín dụng nhân dân, 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng khác.”.

Đối với các khoản vay nhỏ, khách hàng không bắt buộc phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi, chỉ cần cung cấp thông tin tối thiểu sử dụng vốn hợp pháp và khả năng tài chính trước khi tổ chức tín dụng cho vay vốn.﻿

Thu gốc trước, thu lãi sau đối với tất cả khoản vay bị quá hạn

Điều 4 Thông tư 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về thứ tự thu nợ như sau:

“4. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau.”

Bỏ giới hạn vay điện tử không quá 100 triệu

Thông tư bổ sung điểm h vào khoản 2 Điều 22 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, quy định:

“h) Trường hợp cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng quy định cụ thể giới hạn dư nợ cho vay đối với một khách hàng, phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.”

NHNN từng cho biết, một số TCTD đã kiến nghị NHNN nâng mức giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử hoặc không quy định giới hạn để các TCTD căn cứ trên khẩu vị rủi ro, nguồn lực về công nghệ để xác định giới hạn và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh.

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, chi phí sinh hoạt và mua sắm hàng hóa, dịchvụ có xu hướng tăng, dẫn đến nhu cầu vay vốn của khách hàng thường xuyên vượt quá mức 100 triệu đồng. Việc giới hạn mức 100 triệu đồng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của khách hàng cũng như sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech). Việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Một số văn bản quy định hiện hành áp dụng mức giá trị tuyệt đối lớn hơn 100 triệu đồng. Do đó, việc đề xuất gỡ bỏ, không quy định giới hạn dư nợ cho vay tại Thông tư sẽ góp phần hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng hợp pháp, minh bạch qua kênh điện tử, hạn chế tín dụng đen; giúp khách hàng giảm thiểu chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian đi lại..., tăng tính hiệu quả, linh hoạt của hoạt động cho vay bằng phương thức điện tử.