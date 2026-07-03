TPBank mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới, hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số toàn cầu

Việc triển khai VietQRGlobal không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển hạ tầng thanh toán số của TPBank mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu kết nối thanh toán xuyên biên giới của Việt Nam, tạo điều kiện để khách quốc tế thanh toán thuận tiện hơn khi đến Việt Nam. ﻿

Một mã QR, kết nối hàng triệu khách hàng quốc tế

Thông qua VietQRGlobal, khách du lịch đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào... có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc tại quốc gia của mình như NETSPay, DBS PayLah!, OCBC Digital, Shinhan SOL Pay, Alipay, UnionPay, GLN,… cùng nhiều đối tác trong hệ sinh thái VietQRGlobal để thanh toán tại các điểm bán sử dụng mã QR TPBank.

Thay vì phải đổi tiền mặt hoặc tìm kiếm phương thức thanh toán phù hợp, du khách chỉ cần mở ứng dụng quen thuộc, quét mã QR TPBank và hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây.

Hãy hình dung một du khách Hàn Quốc ghé vào quán cà phê ở phố cổ Hà Nội, một gia đình Singapore mua đặc sản tại Hội An hay một nhóm khách Trung Quốc lưu trú tại Phú Quốc, họ có thể thanh toán ngay bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử vẫn sử dụng hằng ngày tại quê nhà mà không cần cài đặt thêm ứng dụng hay làm quen với một phương thức thanh toán mới.Sự liền mạch trong trải nghiệm không chỉ mang lại thuận tiện cho du khách mà còn góp phần tạo nên hình ảnh hiện đại, thân thiện của hệ sinh thái thanh toán số Việt Nam.

Đối với các cửa hàng và doanh nghiệp, VietQRGlobal gần như không làm thay đổi quy trình vận hành hiện có. Chỉ với một mã QR TPBank đang sử dụng, các điểm bán đã có thể tiếp nhận thanh toán từ nhiều mạng lưới thanh toán quốc tế mà không cần đầu tư thêm thiết bị hay triển khai giải pháp kỹ thuật mới. Từ các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn đến các điểm mua sắm và dịch vụ du lịch, việc mở rộng khả năng thanh toán cho khách quốc tế trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ, cùng lượng khách chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam ngày càng gia tăng, khả năng đáp ứng đa dạng phương thức thanh toán không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn giúp doanh nghiệp mở rộng tệp khách, gia tăng doanh thu và bắt nhịp xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Với mức phí chiết khấu thanh toán (MDR) chỉ 0,33%, VietQRGlobal cũng là một trong những giải pháp thanh toán xuyên biên giới có mức chi phí cạnh tranh trên thị trường.

Việc kết nối đồng thời với nhiều mạng lưới thanh toán quốc gia và tổ chức thanh toán quốc tế cũng đưa TPBank trở thành một trong những ngân hàng sở hữu mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới rộng nhất tại Việt Nam, tạo nền tảng để mở rộng phạm vi phục vụ khách quốc tế trong thời gian tới.

App TPBank theo khách hàng trên mọi hành trình

Không chỉ giúp các cửa hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam mở rộng khả năng phục vụ khách quốc tế, VietQRGlobal còn là bước tiến tiếp theo trong hành trình mở rộng hệ sinh thái thanh toán số của TPBank, để App TPBank đồng hành cùng khách hàng trên những chuyến đi xuyên biên giới.

Hiện nay, khách hàng TPBank đã có thể sử dụng App TPBank để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Thái Lan, Campuchia, Lào và Singapore. Giao dịch được thực hiện trực tiếp từ tài khoản thanh toán TPBank, hệ thống tự động quy đổi sang đồng tiền của quốc gia sở tại, mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch như khi sử dụng VietQR tại Việt Nam.

Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng không còn phải chuẩn bị nhiều tiền mặt, đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay mang theo nhiều loại thẻ. Từ việc gọi taxi sau khi vừa hạ cánh, thanh toán bữa ăn, mua sắm tại các trung tâm thương mại hay sử dụng các dịch vụ hằng ngày, mọi giao dịch đều có thể được thực hiện bằng thao tác quét QR quen thuộc trên App TPBank.

Trong thời gian tới, TPBank sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi kết nối với các mạng lưới thanh toán quốc tế, đưa tính năng thanh toán QR xuyên biên giới đến Trung Quốc và Hàn Quốc, qua đó từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số, để App TPBank có thể đồng hành cùng khách hàng trên ngày càng nhiều hành trình quốc tế.

Tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán số theo chuẩn quốc tế

Chia sẻ về việc triển khai VietQRGlobal, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết: "Việc trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên Go-live VietQRGlobal cùng NAPAS không chỉ là dấu mốc về công nghệ, mà còn thể hiện định hướng của TPBank trong việc xây dựng một hệ sinh thái thanh toán mở và kết nối. Chúng tôi mong muốn góp phần đưa trải nghiệm thanh toán tại Việt Nam trở nên thuận tiện hơn với khách quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp Việt tiếp cận dòng khách hàng toàn cầu ngay trên hạ tầng thanh toán hiện có."

Việc kết nối với VietQRGlobal tiếp tục nối dài chiến lược phát triển ngân hàng số của TPBank theo hướng hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy hạ tầng thanh toán số Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực khu vực.

Không chỉ mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán quốc tế cho các cửa hàng và doanh nghiệp, TPBank còn từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một hệ sinh thái thanh toán số kết nối, nơi các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, an toàn và liền mạch giữa nhiều thị trường. ﻿