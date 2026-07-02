Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank



Tham dự Lễ công bố có: Ông Phạm Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); ông Trần Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank; ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát VietinBank.



Ông Nguyễn Thanh Tùng là cán bộ quản lý được đào tạo bài bản, có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu của VietinBank gồm cả các đơn vị kinh doanh Trụ sở chính và Chi nhánh.

Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong hệ thống VietinBank, trong đó có gần 14 năm giữ vị trí quản lý cấp trung. Từ tháng 5/2022, ông Tùng là Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank.Trên các cương vị công tác, ông Nguyễn Thanh Tùng luôn thể hiện tư duy đổi mới, năng lực quản trị, điều hành, tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của VietinBank.

Ông Nguyễn Thanh Tùng nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank

Trình tự bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc VietinBank đối với ông Nguyễn Thanh Tùng được VietinBank thực hiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và NHNN về quy trình công tác cán bộ.

Thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chúc mừng tân Phó Tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Thanh Tùng và bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Tùng sẽ cùng tập thể Ban Lãnh đạo VietinBank tiếp tục đưa VietinBank phát triển ngày càng mạnh mẽ. Cùng với đó, Phó Thống đốc chỉ đạo các định hướng quan trọng, đề nghị VietinBank tiếp tục nâng cao công tác quản trị, điều hành, tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh và thực hiện tốt vai trò của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực.

Lãnh đạo NHNN và Ban Lãnh đạo VietinBank tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình đề nghị ông Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Ban Điều hành VietinBank giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của VietinBank trong giai đoạn phát triển mới.

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Tùng cảm ơn Ban Lãnh đạo VietinBank đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới. Ông Tùng cam kết sẽ tiếp tục cầu thị, tận tâm và nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của VietinBank.