NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu việc điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các NHTM

Theo đó, phóng viên đặt câu hỏi, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168 ngày 27/6/2026, trong đó, Chính phủ yêu cầu NHNN trong năm 2026 tiếp tục nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại để bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. NHNN giải thích rõ hơn về quy định tại Thông tư 08 trong đó cho phép chỉ loại trừ 80% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn các nhà băng khi tính LDR thay vì loại 100% như quy định hiện hành.

Ông Vũ Lê Tùng Giang, Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng trả lời tại họp báo

Giải đáp nội dung này, ông Vũ Lê Tùng Giang, Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng cho biết, trong thời gian qua, NHNN đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-NHNN và Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, trong đó, tại cấu phần tổng tiền gửi của tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), NHNN quy định cho phép tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, Thông tư số 25/2026/TT-NHNN bổ sung quy định Thống đốc NHNN được quyết định một tỷ lệ khác trong từng thời kỳ.

Toàn cảnh họp báo

NHNN cung cấp lại thông tin về cách hiểu khi cho phép tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào tỷ lệ LDR như sau, theo quy định hiện hành, các NHTM được sử dụng các nguồn huy động (bao gồm cả tiền gửi của Kho bạc Nhà nước) vào hoạt động kinh doanh. Do đó, việc nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các NHTM được tính vào tỷ lệ LDR của các NHTM sẽ không làm tăng thanh khoản cho NHTM, do NHTM vẫn đang được sử dụng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước trong hoạt động kinh doanh, nhưng có thể làm tăng quy mô cấp tín dụng.

Theo ông Giang, trên thực tế, việc bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng không phụ thuộc vào một giải pháp đơn lẻ mà được thực hiện thông qua nhiều công cụ đồng bộ. NHNN sẽ điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn và các công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết.

Đồng thời, NHNN đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quản lý rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực Basel III, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và theo dõi sát diễn biến thanh khoản của từng tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành kịp thời.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ, NHNN tiếp tục nghiên cứu việc điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các NHTM vào nguồn vốn huy động của các NHTM với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và góp phần phát triển ổn định kinh tế vĩ mô.

Chia sẻ thêm với báo chí, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN nhận định việc hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD là rất quan trọng và tiền gửi kho bạc là một trong những biện pháp. Tuy nhiên, các TCTD cần chú trọng, dự phòng về thanh khoản, đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định.